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SOCAR, 9 akaryakıt istasyonuyla İstanbul Havalimanı’nda

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'ndaki 9 akaryakıt istasyonunun ihalesini kazandı.

23 Kasım 2018 Cuma 10:23
SOCAR, 9 akaryakıt istasyonuyla İstanbul Havalimanı’nda

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, SOCAR Türkiye 29 Ekim'de ilk bölümü açılan İstanbul Havalimanı'nda doğrudan tüketicilere hizmet verecek.

İstanbul Havalimanı'nda 9 akaryakıt istasyonunun ihalesini kazanan şirket, apronda 5, kargo taşıma alanında bir, otopark içinde iki ve Taksiciler Kooperatifi için bir istasyonla faaliyet gösterecek.

SOCAR Türkiye tarafından işletilecek istasyonlardan apron bölgesinde yer alan 5'i, THY-TGS-Çelebi-HAVA-IGA Yer İşletmelerine ait dört binin üzerinde araca yakıt sağlayacak.

Havalimanının batı tarafında konuşlanan ve antrepo, acente binaları, gümrük ofisleri ve tüm lojistik operasyonlarıyla sosyal alanlardan oluşan kargo şehrinde yer alacak beş bin metrekarelik alanda kurulu istasyon ise kargo şirketlerinin binin üzerindeki araçlarına ve havalimanı yolcularına hizmet edecek. Otopark içindeki iki SOCAR Türkiye istasyonuyla her gün, 30'un üzerinde araç kiralama şirketine ait bin 200 araca ikmal sağlanması hedeflenirken, tüm SOCAR istasyonlarından günde 10 bin aracın faydalanacağı öngörülüyor.

- "Başka yatırımlarımız da olabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, havalimanında faaliyet gösterecekleri istasyonlarıyla ilk kez doğrudan tüketiciyle buluşacaklarını bildirdi.

Aliyev, 2008'de Petkim'i alarak Türkiye pazarına girdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye’ye bugüne kadar toplam 14,2 milyar dolarlık yatırım yaparak STAR Rafineri, TANAP, Petlim Konteyner Terminali, Petkim RES gibi dev projelere imza attık. Geçtiğimiz günlerde SOCAR Türkiye’nin İzmir Aliağa’daki tüm projelerini kapsayan arazisi için Türkiye’deki ilk Özel Endüstri Bölgesi unvanını aldık. Kardeş Türkiye, bizim için çok önemli bir ülke. 6,3 milyar dolarlık yatırımla kurulan STAR Rafineri’nin açılışının hemen ardından, İstanbul Havalimanı’ndaki akaryakıt istasyonları için yapılan ihaleyi de kazandığımızı söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nda akaryakıt istasyonlarına sahip olmak bizim için hem markamızın tanınması hem de tüketicilerle buluşmak açısından stratejik ve önemli bir adım. Akaryakıt sektöründe her zaman fırsatları değerlendiren ve pazardaki gelişmeleri yakından izleyen bir şirketiz. Önümüzdeki yıllarda bu sektörde başka yatırımlarımız da olabilir."

SOCAR Türkiye, 31 Aralık 2018 itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda tamamı aktif hale gelecek 9 akaryakıt istasyonuyla toplamda 16 bin 280 metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:23
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