Sobi: "Balık ölümleri mühendislik hatası"

Ünye Kent Konseyi Başkanı Adnan Sobi, ırmak genişletme çalışmalarında balık yuvalarının dağılması ve sığ sularda kalması nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığını söyledi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde Kent Konseyi Başkanı Adnan Sobi, geçen hafta ilçenin Curi Irmağı’nda yaşanan balık ölümlerinin nedenlerini açıkladı. Adnan Sobi balık ölümlerinin dere kenarlarında yapılan bilinçsiz çalışmalardan meydana geldiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl Ünye’de meydana gelen sel olayında tahrip olan ırmaklarımız büyük bir zarar gördü. Sel sonrası köprü ve ırmaklarımızda başlatılan genişletme ve ıslah çalışmaları sonunda balıkların ve dere hayvanlarının yuvalarının yok edilmesine neden oldu. Çünkü dere ve ırmak, balıklarının genel olarak serin ve derin sularda yaşaması gerekmektedir. Kavaklar, Cevizdere ve Curi Irmağı bölgelerinde yapılan çalışmalarda ırmak yatağının genişletilmesi ile su debisinin azalmasıyla balıklar ısınan suyun içinde hem oksijensiz kaldı hem de serin sulara inmek için kendi göletlerine ulaşamadılar. Nedeni ise ırmak yataklarındaki büyük ve suni göletler yapılan çalışmayla yıkıldığı için hayvanlar suyun ortalarında kaldı. Kaya dipleri genellikle balıkların yuvalandığı ve yumurta bıraktığı bölgelerdir. Havalar ısındığında derin ve sığ sularda bütün balıklar derin göller dediğimiz yerlere inerler. Bu ırmak genişletme çalışmaları sonucunda maalesef mühendislerimizin ciddi bir hatalı çalışmasıyla bu yuvalar dağılarak ve balıklar sığ sularda kaldığı için hem yaşam alanları daraldı hem de ölümlü sonuçlara neden oldu. Ordu Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle bütün ırmaklarda yeni bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Özellikle dipli kayalıkların olduğu yerlerde suni göller vasıtasıyla balıkları serin sulara ulaşmasını sağlamamız gerekiyor. Tabii, bu çalışmalarda ırmak boyları boyunca dik yamaçların oluşmasıyla beraber yabani hayvanların sularımıza ulaşmasını sağlamak içinde ırmağın akış yönünün tersinde yol çalışması yapılması lazım” diye konuştu.

Geçen hafta kıyıya vuran ölü balıklar ilçe sakinlerini hareketlendirmiş, konuyla ilgili olarak da Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dereden balık ve su numunesi alarak kontrol için laboratuvara göndermişti.