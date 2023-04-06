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Yaşam Sobayı yakarken kendini yaktı!
Yaşam

Sobayı yakarken kendini yaktı!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 15:07:00 -
Sobayı yakarken kendini yaktı!

Sobayı yakmak için tiner kullanan adam hem evini hem de kendisini yaktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında oturan adam sobayı tiner dökerek yakmak isteyince yangın çıktı. Ateşin etrafa sıçraması sonucunda çıkan yangında oturma odası tamamen yanarken, evde tek başına kalan adam ise ağır yaralandı. Alevlerin sebep olduğu dumanlar sebebiyle evde kafeste beslenen muhabbet kuşları da kaçamayıp telef oldu.

Yangın, Sarılar Mahallesi Çamlık Mevkii 3055 sokakta bulunan 3 katlı binanın zemin katında sabahın erken saatlerinde başladı. Evde yalnız başına yaşayan Mesut Bay'ın sobayı tinerle yakmaya çalışması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın bir anda salonu sardı. Evde yaşayan Mesut Bay yanarak ağır yaralandı. Vücudunun tamamına yakını yanan Mesut Yar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mesut Bay’ın vücudundaki yanıklar nedeniyle yanık ünitesi bulunan İzmir’de bir hastaneye sevk edildi. Mesut Bay’ın başından ayrılmayan bir yakını, hastanın hava ambulansı yerine kara ambulansı ile götürülmesine tepki gösterdi. 

Muhabbet kuşları telef oldu

Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, yangının sobayı tinerle yakılmak istenmesi sırasında çıktığı belirtilirken, yanan odadaki masanın üzerinde akşamdan kaldığı belirlenen yarısı içilmiş içki şişesi, mezeler dikkatlerden kaçmadı. Yangında evde kafeste bulunan ve kafes kapalı olduğu için kaçamayan muhabbet kuşları da dumandan zehirlenerek telef oldu.

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