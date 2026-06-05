İsrail'den kalleş saldırı!
Terör devleti İsrail'in katil askerleri, işgal altındaki Batı Yaka'da biri 7 aylık bebek 3 kişiyi yaraladı.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde biri 7 aylık bebek olmak üzere 3 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Tel Rumeyde bölgesinde bir araca ateş açtı.
Saldırıda araç içindeki aynı aileden 3 kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan 7 aylık bebeğin durumunun kritik olduğu kaydedildi.