  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray ile ilgili açıklama yapmıştı! Mahkemeden Erman Toroğlu kararı Önümüzdeki 10 yılın şifresi! Bakan Bolat’tan iş dünyasına sektörel öneriler Bakan Bolat cevapladı! Hürmüz krizinin Türkiye’ye etkisi nasıl oldu? 'Dost' ülkede Peçe Yasağı! Binden Fazla Kadına Ceza Kesildi! Son 4 yılda bir ilk Hürmüz krizi petrol devlerini çoşturdu 1 milyondan fazla öğrenci katılacak! Bu sınavda bir ilk yaşanacak Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın şok görüntüleri: Sarhoş halinizle mi bu ülkeyi yöneteceksiniz? Mahkemeden yeni karar! Meclis’teki taciz iddiasında sıcak gelişme
Dünya İsrail'den kalleş saldırı!
Dünya

İsrail'den kalleş saldırı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail'den kalleş saldırı!

Terör devleti İsrail'in katil askerleri, işgal altındaki Batı Yaka'da biri 7 aylık bebek 3 kişiyi yaraladı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde biri 7 aylık bebek olmak üzere 3 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Tel Rumeyde bölgesinde bir araca ateş açtı.

 

Saldırıda araç içindeki aynı aileden 3 kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan 7 aylık bebeğin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Ateşkesin gölgesinde katliam: İsrail Güney Lübnan’ı vurdu, 3 sivil öldü!
Ateşkesin gölgesinde katliam: İsrail Güney Lübnan’ı vurdu, 3 sivil öldü!

Gündem

Ateşkesin gölgesinde katliam: İsrail Güney Lübnan’ı vurdu, 3 sivil öldü!

Büyük kalleşlik! Mossad, terör örgütüne silah verdi
Büyük kalleşlik! Mossad, terör örgütüne silah verdi

Dünya

Büyük kalleşlik! Mossad, terör örgütüne silah verdi

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e transfer tokadı! Görüşmeyi reddetti
İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e transfer tokadı! Görüşmeyi reddetti

Spor

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e transfer tokadı! Görüşmeyi reddetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23