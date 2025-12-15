Sobayı tinerle yakmaya çalışırken kendini yaktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Hasan K., tinerle sobayı yakmak istedi. Ateşin parlamasıyla kıyafetleri alev alan Hasan K. kendisini iş yerinin dışına atarken, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yanan kıyafetleri söndürüldü. Olay sonrası şahsın ellerinde ve sırtında hafif derecede yanıklar oluşurken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Hasan K.'nın tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.