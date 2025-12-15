  • İSTANBUL
Yerel Sobayı tinerle yakmaya çalışırken kendini yaktı
Yerel

Sobayı tinerle yakmaya çalışırken kendini yaktı

IHA
Giriş Tarihi:
Sobayı tinerle yakmaya çalışırken kendini yaktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tinerle sobayı yakmaya çalışan bir kişi yanlışlıkla kendini yaktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Hasan K., tinerle sobayı yakmak istedi. Ateşin parlamasıyla kıyafetleri alev alan Hasan K. kendisini iş yerinin dışına atarken, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yanan kıyafetleri söndürüldü. Olay sonrası şahsın ellerinde ve sırtında hafif derecede yanıklar oluşurken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Hasan K.'nın tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

