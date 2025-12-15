CHP’li belediyelerde ‘Noel telaşı’ başladı

Buğra Kardan İstanbul

Kaymak tabakanın partisi olarak bilindiği halde yıllardır muhalefetini garibanlık üzerine kurgulayan CHP’nin her kademesinden israf fışkırıyor. Ele geçirdikleri belediyeleri adrese teslim ihalelerle ve milyonluk vurgunlarla talan ettikleri halde her fırsatta açlık ve yoksulluk edebiyatı yapan CHP’li belediyeleri, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Noel ve yılbaşı telaşı sardı. Milli ve manevi günlerimize mesafeli olan, geçmiş dönemlerde cenaze evlerine verilen taziye yemeğini bile kaldıran CHP’li başkanlar, Hıristiyan geleneği olan yılbaşı sebebiyle kamunun kaynaklarını Noel yemeklerine, yılbaşı partilerine ve sazlı sözlü eğlencelere harcamaya başladı. Aralarında personel maaş ödemekte zorlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Mersin, Bursa gibi büyükşehir belediyeleri ile Muğla Fethiye, Marmaris ve İstanbul Ataşehir’in de olduğu çok sayıda ilçe belediyesi yılbaşı festivali adı altında Noel etkinliklerine hız verdi. Hıristiyan geleneği olan yılbaşını erkenden kutlama telaşına kapılan CHP’li belediyelerden bazıları şöyle:

BURSA ESKİ BURSA DEĞİL

Geçtiğimiz yıl düzenlediği kutlamalarla ecdat yadigarı Bursa’nın her yerini geyiklerle süsleyen CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu sene yılbaşı etkinliklerine erken başladı. Kentin ana arterlerine, meydanlarına ve turistik noktalarına yerleştirdiği dev boyutlu yılbaşı konseptli ışıklandırmalar ile “Yılbaşı Meydanı” adı altında etkinlikler gerçekleştirecek olan Bozbey’in Noel kutlaması 13 Aralıkta başlarken, 31 Aralık yılbaşı gecesi sona erecek.

UMRE’DEN NOEL’E!

Suriyelilere, muhacirlere yönelik zulmüyle bilinen ve kendisini ‘çift kaşar’ olarak tarif eden Tanju Özcan da bir yandan umrede günah çıkarırken diğer yandan yılbaşı için etkinlikler düzenliyor. Yılbaşı bahanesiyle kentin birçok yerine Noel temalı ışıklandırmalar yaptıran CHP’li Özcan, çeşitli etkinlikler düzenleyecek. İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ ile diğer belediye iştiraklerinde çalışan personele maaş veremediği için grevle çalkalanan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi de “Yeni Yıl Festivali” ile yılbaşı kutlamalarını öne çekti. 31 Aralık’a kadar sürecek etkinliklerde; yandaş sanatçıların konserleri, atölyeler, sokak gösterileri gibi programlar yer alacak. Başkanlığını CHP’li Vahap Seçer’in yaptığı Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de Yılbaşı pazarı adı altında Noel etkinliklerini öne çekti. 12 Aralık’ta Özgecan Aslan meydanında kurulan Yılbaşı pazarında, 4 Ocak tarihine kadar Noel etkinlikleri düzenleyecek.

GİRESUN ÇABUK ALIŞTI

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Giresun Belediyesi de yılbaşı kutlama telaşına kapıldı. CHP’li Başkan Fuat Köse’nin öncülüğünde ve Yeni Yıl Çarşısı adı altında etkinlikler düzenleyecek olan Giresun Belediyesi, 12 Aralık Cuma günü başlayan etkinliklerini 4 Ocak’a kadar sürdürecek. Yılbaşına ise konserlerle ve havai fişek gösterileri eşliğinde girecek.

33 GÜN EĞLENCE

Başkanlık koltuğunda CHP’li Acar Ünlü’nün oturduğu Muğla Marmaris Belediyesi de 33 gün sürecek yılbaşı etkinlikleri düzenleyecek. 29 Kasım’da başlayan ve 31 Aralık yılbaşı gecesine kadar sürecek olan etkinliklere ‘Yeni Yıl Festivali’ adını veren CHP’li belediye, Asya’dan ve Avrupa’dan getirdiği kültür elçileriyle farklı yılbaşı geleneklerini Marmaris halkına dayatacak. Yerel seçimlerde MHP’li yönetimden CHP’ye geçen ve ilk icraat olarak Mahmut Tanal’ın eski eşine imar kıyağı geçen Silivri Belediyesi de Yeni Yıl Çarşısı adını verdiği etkinlikler düzenleyecek. Sözde emek ve kadın pazarı şeklinde pazarlanan Noel etkinlikleri düzenleyecek. CHP’li Altınordu Belediyesi de yılbaşı pazarı bahanesiyle Noel etkinlikleri düzenleyen belediyeler arasında yerini aldı. 15 Aralık’ta başlayacak olan etkinlikler 4 Ocak’a kadar devam edecek. CHP’li Manisa Gördes Belediyesi ise 31 Aralık yılbaşı gecesi Yılbaşı panayırı, konserler ve eğlenceler tertip edecek.