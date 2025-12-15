  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fuat Oktay: En büyük tehdit SDG! Verilen süre ay sonunda doluyor

4+4+4 mesleki eğitim ve sosyal yapıyı baltalıyor! Diploma var meslek yok

Nakillerde devrim kapıda! Laboratuvarda üretilen böbrek umut oldu!

Senin mahallenin rezilliklerini yazsak sayfalar yetmez! Nevşin’den ‘Kemalistler Daha Ahlaklı’ hezeyanı

CHP’li ABB’de usulsüzlük rutin hale geldi: Denetim raporu bombayı patlattı

Bunu biz değil Sözcü söylüyor: Hayatı felç ettiler

Sınır hattında darbe! Pakistan ordusu 13 teröristi etkisiz hale getirdi

Silivri’de Enver Aysever ve Ekrem İmamoğlu arasında yolsuzluk tartışması! “Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam”

İstanbul Valiliği genelge yayınladı: cami önünde akılalmaz rezillik!

Memur ve memur emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Polis, öğretmen, doktor maaşları ne kadar oldu, kim kaç TL alacak?
Avrupa Almanya hükümetinden dikkat çeken ekonomi değerlendirmesi! İhracat zayıf ama tablo böyle
Avrupa

Almanya hükümetinden dikkat çeken ekonomi değerlendirmesi! İhracat zayıf ama tablo böyle

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya hükümetinden dikkat çeken ekonomi değerlendirmesi! İhracat zayıf ama tablo böyle

Almanya’da hükümet, yıl sonuna yaklaşılırken ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmede mevcut durumu istikrarlı olarak nitelendirdi. Zayıflayan ihracata rağmen iç talep ve bazı sektörlerdeki toparlanmanın ekonomiyi dengede tuttuğu vurgulandı. Yetkililer, küresel belirsizliklerin sürdüğünü kabul ederken, Alman ekonomisinin genel çerçevede ayakta kaldığını savundu.

Almanya'da hükümet, yıl sonunda Almanya'daki mevcut ekonomik durumu zayıf ihracata rağmen istikrarlı olarak değerlendirdi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, mevcut göstergelerin ekonomide yılın dördüncü çeyreğine sağlam bir başlangıç yapıldığına işaret ettiğine yer verilerek, “Genel olarak, Alman ekonomisi gergin bir durumda kalmaya devam ediyor. Bir yandan, zayıf dış talep, azalan rekabet gücü ve belirli ara ürünlerdeki izole darboğazlar şeklinde dış ekonomik baskılar, durgunlaştırıcı bir etki oluşturmaktadır. Diğer yandan, son zamanlarda giderek daha belirgin hale gelen mali teşviklerin de desteğiyle, iç ekonomide kademeli bir istikrar görülmeye başlanmıştır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

 

Bakanlığın raporunda, küresel ekonominin hala nispeten dirençli kalmasına rağmen, Alman dış ticaretinin öncü göstergelerinin şu anda neredeyse hiç olumlu sinyal vermediği belirtildi.

Mevcut verilerin "ihracat sektöründe kapsamlı bir toparlanmaya değil sadece istikrara işaret ettiği" kaydedilen raporda, “Mevcut tahminlere göre, gümrük vergisi artışlarının olumsuz etkileri 2025-2026 yılının başında hala belirgin bir şekilde hissedilebilir. Bu, Alman ihracatçıların satış beklentilerinin önümüzdeki aylarda zorlu olmaya devam edeceği anlamına geliyor.” ifadeleri yer aldı.

Raporda, Almanya'da kurumsal iflasların yüksek seviyede kalmaya devam ettiği belirtilerek, ülkede kurumsal iflas başvurularının ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak 18 bin 125’e yükseldiği aktarıldı.

Almanya'da küçük uçak caddeye acil iniş yaptı: 3 kişi yaralandı
Almanya'da küçük uçak caddeye acil iniş yaptı: 3 kişi yaralandı

Dünya

Almanya'da küçük uçak caddeye acil iniş yaptı: 3 kişi yaralandı

Almanya’yı bırakıp köyüne döndü!
Almanya’yı bırakıp köyüne döndü!

Yerel

Almanya’yı bırakıp köyüne döndü!

Almanya'da Milli Marş tartışması: Toplumsal birliği güçlendirelim
Almanya'da Milli Marş tartışması: Toplumsal birliği güçlendirelim

Gündem

Almanya'da Milli Marş tartışması: Toplumsal birliği güçlendirelim

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Bu bizim kırmızı çizgimiz’ diyen Yumaklı: 'İhlal edenin gözünün yaşına bakmayız'
Aktüel

‘Bu bizim kırmızı çizgimiz’ diyen Yumaklı: 'İhlal edenin gözünün yaşına bakmayız'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Talat Atilla’nın sunduğu Memleket’e Konuk programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yuma..
TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den "Şeffaflık" U-Dönüşü
Gündem

TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den “Şeffaflık” U-Dönüşü

CHP’nin yargı üzerinden sürdürdüğü ikiyüzlü siyaset bir kez daha açığa çıktı. Daha düne kadar yolsuzluk suçundan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na i..
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?
Gündem

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?

Gazeteci Ahmet Şık “Mehmet Akif Ersoy olayının görünen ve görünmeyen yüzleri” başlıklı yazısında Mehmet Akif Ersoy'un o isme 'kalemim kırıld..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23