İBB’den harami propagandası

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

İstanbul’u sarıp sömüren ahtapotun İBB’den kollarını çekmediği bir defa daha belgelendi. Kültür AŞ’de vurgun ağı ören Ekrem İmamoğlu’na mağdur rolü biçilen “Millete Emanet” adlı kitabın satışını İstanbul Kitap Fuarı’ndaki belediyenin standında yaptığı belirlendi. Komediye ilişkin gazetemize konuşan Avukat Emre Tekmen ise, şunları söyledi: “Bu kamu kaynaklarının kullanımı noktasında ciddi bir siyasi etik sorunu ortaya koymaktadır. Kamunun ‘mağduriyet’ algısı oluşturma çabasına alet edilmesi kabul edilemez. Hukuki açıdan ise bir zanlının kamu gücüyle meşrulaştırılmaya çalışılması ve kitabının pazarlanması ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘kamu zararının oluşması’ ihtimallerini akla getirmektedir.”