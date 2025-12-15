  • İSTANBUL
İBB'den harami propagandası
Gündem

İBB'den harami propagandası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İBB’den harami propagandası

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün elebaşısı olan eski İBB Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklu olsa da, rant çarkı tıkır tıkır işliyor. İstanbul’un bütçesini yutan ahtapotun kollarından birisi de Kültür A.Ş.. Rüşvet ağını ören Ekrem İmamoğlu’nu mağdur göstermek için Kültür A.Ş. parası ile yazdırılan “Millete Emanet” adlı kitap İstanbul Kültür Fuarı’nda satılmaya başlandı. Hukukçular, Kültür A.Ş’nin milletin parasıyla harami propagandası yapmasının suç olduğunu belirttiler.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

İstanbul’u sarıp sömüren ahtapotun İBB’den kollarını çekmediği bir defa daha belgelendi. Kültür AŞ’de vurgun ağı ören Ekrem İmamoğlu’na mağdur rolü biçilen “Millete Emanet” adlı kitabın satışını İstanbul Kitap Fuarı’ndaki belediyenin standında yaptığı belirlendi. Komediye ilişkin gazetemize konuşan Avukat Emre Tekmen ise, şunları söyledi: “Bu kamu kaynaklarının kullanımı noktasında ciddi bir siyasi etik sorunu ortaya koymaktadır. Kamunun ‘mağduriyet’ algısı oluşturma çabasına alet edilmesi kabul edilemez. Hukuki açıdan ise bir zanlının kamu gücüyle meşrulaştırılmaya çalışılması ve kitabının pazarlanması ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘kamu zararının oluşması’ ihtimallerini akla getirmektedir.”

