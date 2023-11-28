Sobalara rağbet arttı

Havaların soğumasıyla beraber odun soba satışlarının arttığını belirten soba satıcıları, hayat pahalılığı halkın ikinci el sobalara rağbetini artırdığını söyledi.

Kış aylarının başlamasıyla soba satışlarında da artış yaşandı. Şehir merkezinde doğal gaz kullanımın artmasıyla soba satışlarında düşüş yaşandığını ifade eden soba satıcıları, ancak köylerde kalan ve halen doğal gaz kullanmayan vatandaşların odun sobası almaya devam ettiğini belirtti.

Batman'daki soba üreticisi Bilal Bakır, İLKHA muhabirine hayat pahalılığının halkı ikinci el odun sobalarına yönlendirdiğini söyledi.

Aldıkları ikinci el sobaları tamir ettikten sonra sıfırdan faksız hale getirdiklerini belirten Bakır, 2-3 bin lira arasında olan sobaları yarı fiyatına sattıklarını aktardı.

"İkinci el sobalara yönelme var"

Bakır, "Kış ayları başlamadan 2 ay önce hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu süreçte kova ve soba imalatlarını yapıyoruz. Tabi hazır olarak fabrikalardan gelen sobalarımız da var. Kış aylarından beklentimiz var ama artan fiyatlardan dolayı millet ikinci el sobalara yönelmiş durumda. Şu an ikinci el sobalarımız daha çok rağbet görüyor. İkinci el sobalar, iç sacı, kapak ve diğer tamirlerini yaptığımız için ön planda oluyor." ifadelerini kullandı.

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"Doğal gaz satışları düşürdü"

Doğal gaz kullanımının artması soba satışlarını kısmen de olsa olumsuz etkilediğini ifade eden Bakır, "Doğal gaz kullanımın artmasıyla soba satışlarında düşüş var ama yüzde 100 bir düşüş yok. Şu anda köylerde kalanlara ve hatta doğal gazlı evlere dahi odun sobalarının kurulduğuna şahit olduk. Yeni soba fiyatları 500 liradan başlıyor ve 12 bin liraya kadar da sobalarımız mevcuttur. İkinci el sobalar biraz daha rağbet görüyor." diye konuştu. (İLKHA)