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Yerel Sobadan sızan gaz faciaya neden oldu
Yerel

Sobadan sızan gaz faciaya neden oldu

İzmir'de sobadan sızan gaz nedeniyle evin babası hayatını kaybetti, oğlu ise hastanede tedavi altında alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 08:25:00 -
Sobadan sızan gaz faciaya neden oldu

Olay, saat 03.20 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi, Şehitler Mahallesi, 52/51 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi.

Giriş katta yaşayan baba Yaşar Ersan ve oğlu Erhan Ersan (47), sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu fark eden baba Yaşar Ersan, yadım istemek için bir yakının evine gitti.

Bu sırada Yaşar Ersan fenalık geçirirken durum yakınları tarafından polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yaşar Ersan’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ambulansa alınan oğlu Erhan Ersan ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Erhan Ersan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, baba Yaşar Ersan’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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