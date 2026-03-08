  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran, Türkiye'ye saldıracak mı? Pezeşkiyan'dan flaş açıklama Hastalıklı kafa Batı Trakya’da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı Ada için hava kalkanı: Türk F-16’ları Kıbrıs yolunda Pedro Sanchez ve CHP kıyaslaması! Gladyo solcuların maskesi indirildi Öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü sonrası flaş karar! İki isim görevden uzaklaştırıldı Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün Ekrem İmamoğlu her tarafa oynuyor! Dün şarkıcılarla dansta bugün oruçta Almanya 'savaş' kararını açıkladı: ABD İsrail ittifakına katılacak mı? Cumhurbaşkanına hakaret, Anayasal düzeni hedef alma, Mevcut iktidarı devirme...Hande Yener'in skandalına soruşturma MSB'den KKTC açıklaması: F-16 konuşlandırmayı değerlendiriyoruz
Yerel Sobadan sızan dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Yerel

Sobadan sızan dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Sobadan sızan dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sobadan sızan dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sobadan sızan dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Siverek ilçesine bağlı Karabahçe kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Evde yanan sobadan sızan dumandan etkilenen Besra Ç. (60), Neşet Ç. (50), Enes Ç. (15) ve Hüsna Ç. (13) fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23