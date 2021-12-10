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Yerel Soba faciaya sebep oldu! İki kız kardeş zehirlenerek öldü
Yerel

Soba faciaya sebep oldu! İki kız kardeş zehirlenerek öldü

Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 55 yaşındaki Havva Çiçek ile kız kardeşi Zahide Açıl öldü, 16 yaşındaki oğlu Bedih Çiçek ise hastanede tedaviye alındı. Kız kardeşlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 17:44:00 -
Soba faciaya sebep oldu! İki kız kardeş zehirlenerek öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Yenişehir Mahallesinde yaşayan Çiçek ailesinin fertleri, dün gece kömür sobasını yakarak uyudu. Sabah saatlerinde eve gelen yakınları Havva Çiçek ile oğlu Bedih ve ziyarete gelen kız kardeşi Zahide Açıl’ı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde Havva Çiçek ile kardeşi Zahide Açılın karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Çiçek’in oğlu Bedik Çiçek ise ambulansla kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kız kardeşlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. DHA

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