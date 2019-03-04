Snowkite Dünya Kupası Erciyes’te yapıldı

Dünyanın sayılı kış sporları merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 1-3 Mart tarihleri arasında Erciyes’te yapılan IKA Snowkite Dünya Kupası’nın 4’üncü etabı büyük mücadeleye sahne oldu. Yarışların bir bölümünü takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, madalya törenine de katıldı.

Son 4 yıldır gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası spor organizasyonları ile dünyadaki en prestijli kış sporları merkezleri ile birlikte anılmaya başlanan Erciyes Kayak Merkezi bir dünya kupasına daha ev sahipliği yaptı. Geçen yıl Snowkite Dünya Kupası’nın final etabına da ev sahipliği yapan Erciyes’te bu yıl da Dünya Kupası’nın 4’üncü etabı gerçekleştirildi. Uluslararası Kiteboard Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş ve Oli Spor Kulübü tarafından organize edilen Dünya Kupası’nda; Almanya, İtalya, Hollanda, Avusturya, Rusya, Litvanya, Ukrayna ve Türkiye’den en iyi snowkite sporcuları mücadele etti. Yarışlarda 2003 doğumlu Türk sporcu Sarp Bulut, kendisinden yaşça büyük birçok yerli ve yabancı sporcuyu geride bırakarak ‘Snowboard’ kategorisinde uzun mesafe ve parkur yarışlarında ilk 3 içerisinde kendine yer buldu.

Coğrafi yapısı ve düzenli meltem akışı sebebi ile dünyadaki en iyi snowkite merkezlerinden biri olan Erciyes’te yapılan Snowkite Dünya Kupası müsabakalar sonucunda; uzun mesafe kayak erkeklerde Almanya’dan Florian Gruber birinci, yine Almanya’dan Felix Kersten ikinci ve Ukrayna’dan Dmytro Yasnolobov üçüncülüğü elde etti. Uzun mesafe kayak kadınlarda İtalyan sporcu Cristina Corsi birinci oldu. Uzun mesafe snowboard yarışlarında erkeklerde birinciliği Rusya’dan Artem Renev, ikinciliği yine Rusya’dan Igor Zakhartsev, üçüncülüğü ise Türkiye’den Sarp Bulut elde etti. Uzun mesafe snowboard kadınlarda Avusturya’dan Aija Ambrasa birinci, Hollanda’dan Chanti Van Boxtel ikinci, Rusya’dan Zulfiia Tatlybaeva ise üçüncü sırada yer aldı. Kısa mesafe kayak erkeklerde, Alman Florian Gruber birinci, Ukraynalı Dmytro Yasnolobov ikinci, Alman Felix Kersten üçüncü olurken, kadınlarda bu kategoride İtalyan sporcu Cristina Corsi birinciliği elde etti. Kısa mesafe snowboard yarışlarında erkeklerde Rus Artem Renev birinci, yine Rus İgor Zakhartsev ikinci, Türkiye’den Sarp Bulut ise üçüncü oldu. Kısa mesafe snowboard kadınlarda Avusturya’dan Aija Ambrasa birinci, Hollanda’dan Chanti Van Boxtel ikinci, Rusya’dan Zulfiia Tatlybaeva üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Başkan Çelik: "Erciyes’i dünya tanıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yarışların bir bölümünü TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile birlikte takip etti. Başkan Çelik, madalya törenine de katıldı. Müsabakalar sonucunda derece elde eden sporcular için düzenlenen ödül töreninde sporculara madalya ve kupalarını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Uluslararası Kite Federasyonu Genel Sekreteri Markus Schwendtner, Oli Spor Kulübü Başkanı Kerem Mutlu ve Erciyes Kite Otel sahibi Mehmet Eğlencelioğlu takdim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, müsabakalarla ilgili yaptığı açıklamada Erciyes’in artık dünyaca tanınan bir kış sporları merkezi olduğunu söyledi. Yaptıkları tanıtım çalışmaları ve ev sahipliğini üstlendikleri uluslararası organizasyonlarla Erciyes’i dünyaya tanıttıklarını ifade eden Başkan Çelik, düzenlenen her organizasyonun takdir topladığını ve daha büyük organizasyonlar için Erciyes’e prestij kazandırdığını belirtti.

Yarış sonrası açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Son 4 yılda gerçekleşen Snowboard Avrupa Kupası ve Snowboard Dünya Kupa’ları ve bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Snowkite Dünya Kupası ile dünyanın en önemli sporcularını Erciyes’te ağırladık. Tüm bu organizasyonlarda global mecralardan yapılan canlı yayınlar ile milyarlarca izleyici, Erciyes’in mükemmel pistleri, doğası ve sunduğu yüksek standartlardaki kış kondisyonları ile tanıştı. Kış sezonu boyunca düzenlenen global sportif organizasyonlar ile adından söz ettiren Erciyes Kayak Merkezi’nin Dünya Kupası gibi önemli faaliyetleri başarıyla geride bırakması ülkemiz adına gurur kaynağıdır” dedi.