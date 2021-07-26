Sneijder'den Galatasaray paylaşımı
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı futbolcu Sneijder, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Hollanda'nın önde gelen futbolcularından Wesley Sneijder'den Galatasaray paylaşımı geldi.
Kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan Sneijder, fotoğrafa "Cim bom" notunu düştü.
Sarı kırmızılı kulüpte 2013-2017 yılları arasında futbol oynayan 37 yaşındaki eski futbolcu, Galatasaray ile 2 lig şampiyonluğu 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası olmak üzere 8 kez kupa sevinci yaşadı.