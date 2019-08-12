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Sneijder futbolu bıraktı

- Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 35 yaşındaki Hollandalı futbolcu, aktif kariyerini sonlandırdı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:01
Sneijder futbolu bıraktı


ANKARA (AA) - Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, 2002'de başladığı aktif kariyerini noktaladı.

Katar'ın El-Gharafa takımıyla arasındaki 1,5 yıllık sözleşme bu yaz biten Sneijder, doğduğu kent Utrecht'in Hollanda Birinci Ligi'nde (Eredivisie) mücadele eden futbol kulübü ile iş anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Utrecht'in maçlarını oynadığı Galgenwaard Stadı'ndan loca satın alan Sneijder, "Bu şehri çok seviyorum. Artık futbolu bıraktım ve tecrübelerimi paylaşacağım güzel bir yerde olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine, 2002'de altyapısından yetiştiği Ajax'ta adım atan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice ve El-Gharafa kulüplerinde de oynadı.

2013'ün ocak ayından 2017 yazına kadar Galatasaray'da top koşturan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, 3'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşadı.

Sneijder, 134 maçla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanını taşıyor.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:01
  1. Futbol
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  3. Wesley Sneijder

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