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Spor Sneijder bombayı patlattı! O takımı satın alıyor
Spor

Sneijder bombayı patlattı! O takımı satın alıyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Hollanda 2. Lig ekiplerinden Den Bosch'u satın almak için harekete geçti. Sneijder'in takımla görüşmelere başladığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:40:00 -
Sneijder bombayı patlattı! O takımı satın alıyor

Galatasaray'da 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarından lig şampiyonluklarının yanı sıra 3 Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarılarına imza atan Wesley Sneijder ülkesinde kulüp satın alıyor. Efsane futbolcu ve iş ortağı Ebert Dollevoet, Hollanda 2. Ligi takımlarından Den Bosch'u satın almak için görüşmelere başladı.

Brabants Dagblad'in haberine göre; Sneijder ve Dollevoet, Den Bosch yönetimine kulübü sembolik olarak 1 Euro karşılığında borçsuz olarak devralmak istediklerini iletti. Bu haberin Hollanda basınında yer alması ise satışla ilgili krize sebep olmuştu.

"Bu haberin sızmasına çok üzüldük"

Omroep Brabant'a konuşan Dollevoet, "Kulübe yardım etmek istiyoruz. Bu haberin sızmasına çok üzüldük ve bu nedenle FC Den Bosch ile görüşmelerimizi askıya aldık. Bunu işlerin nasıl ilerlemesi gerektiğini görmek için yapıyoruz, çünkü yönetimdeki birinin kulübünün çıkarlarını düşünmediği ortada. Önce kendi içlerinde sorunları çözmelerine izin verdik. Kulübe ve taraftarlarına yardım etmek istiyoruz, başka hiçbir amacımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

Sneijder'e Amerikan rakip

Bu arada Brabants Dagblad'a göre ise Den Bosch'u satın almak isteyen Wesley Sneijder bu konuda yalnız değil... Belçika'da KV Oostende, İngiltere'de Barnsley, Fransa'da Nancy Lorraine ve İsviçre'de FC Thun takımlarının sahibi olan Pacific Media Group da Hollanda ekibini bünyesine katmak istiyor. Amerikan şirketinin mevcut yönetime bu satın alma için 1.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Sabah

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