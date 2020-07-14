Snapchat Tik-Tok'a meydan okudu

Son yılların popüler uygulaması olan Tik-Tok'un uygulama içinde gezinmede kolaylık sağlayan Vertical Swiping Motion özelliğinin,(dikey kaydırma) Snapchat uygulaması üzerinde denenmeye başladığı iddia edildi.

İddia üzerine Snapchat yetkilileri, Vertical Swiping Motion özelliğinin (dikey kaydırma) uygulama uzerinde test edildiğini doğruladı.

Teste göre Snapchat,özelliğin topluluk içeriği için farklı, sürükleyici görsel formatları keşfetme deneylerinden biri olduğunu söylüyor. Özelliğin hikaye için bir yeniliği bulunmadığı ve şuan için sadece Snapchat Discover'da daha iyi gezinmeye odaklandığı belirtildi.