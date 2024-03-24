Sandık yaklaştıkça Filistin'e sarılıyor! Riyakar Özgür Hamas'ı hedef aldığı sözleriyle gündemde

Özgür Özel, "Filistin" konusundaki riyakarlığıyla gündem oldu.

CHP Genel Başkanı TBMM kürsüsü de dahil olmak üzere birçok defa ümmetin izzetini ayakta tutan Hamas'ı ve askeri kolu Kassam Tugayları'nı "terörist" olmakla itham etti.

Özel buna karşın İsrail'e "terör saldırısı yapıyorlar" demek yerine, "orantısız güç" kullanıyorlar ifadelerini tercih etti.

Sandık yaklaştıkça kıvırdı!

31 Mart seçimine sayılı günler kala aynı Özgür Özel, Filistin meselesine sarıldı.

Düne kadar Filistin'i savunan mücahidlere "terörist" diyen Özel, bugünlerde ise inanan kesimin oylarına göz dikerek söylem yumuşattı.

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Özgür Özel, bugünkü konuşmasında, Hamas'a "terörist" diyemedi. Özgür Özel Türk solunun Filistin meselesine sahip çıktığını iddia ederek, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üçüncü Genel Başkanımız Karaoğlan, rahmetli Bülent Ecevit'in durduğu noktadayız. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. Yaser Arafat'la kurduğu dostluk, dayanışma ve Filistin'e sahip çıkan pozisyon, Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonudur. Türk solu asla ve asla Filistin davasına uzak değildir" dedi.