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Gündem SMO desteğini açıkladı: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz
Gündem

SMO desteğini açıkladı: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz

Türk askeri ile birlikte Suriye’de terör örgütlerine karşı mücadele eden ÖSO veya yeni adıyla Suriye Milli Ordusu (SMO)'dan Yunanistan ile yaşanan kriz ile ilgili Türk askerine destek mesajı geldi. SMO'nun özel eğitimli güçleri "Yunanistan ile savaş çıkarsa biz de cepheye gideriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 07:05:00 - 2020-09-08 07:28:56
SMO desteğini açıkladı: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi haklarından vazgeçirmeye çalışan Avrupa ve destek verdiği Yunanistan'ın provokatif girişimleri ile savaşın eşiğine gelindi.

Diyalog masasına oturmayı reddeden Yunanistan, başta Fransa olmak üzere Avrupa ve ABD'den silah alımına hız verdi. Ege adalarını da göz göre göre silahlandırmaya devam eden Atina yönetimi, Türkiye'nin burnunun dibindeki Meis adasına asker çıkarttı.

SMO'dan destek mesajı

Kahraman Mehmetçiğin Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatlarında destek verip omuz omuza savaştığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) veya diğer adıyla Suriye Milli Ordusu (SMO), Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gelişmeleri yakından izliyor.

"Göreve hazırız"

Suriye Milli Ordusu'nun özel eğitimli askerleri “Türkiye bizim özgürlüğümüz için savaştı ve şehitler verdi. Biz de daim göreve hazırız” diye konuştu.

“Yunanistan sınırına seve seve giderim”

Katil Esed’in çok sayıda tankını imha eden füze uzmanı "Ebu Tow" lakaplı Suheyl Hammoud da arkadaşları adına şu mesajı yolladı; Türkiye’ye karşı vefa borcumuz var. Şimdi bu borcu ödeme vakti geldi. Eğer bana 'Yunanistan sınırına gider misin?’ diye soracak olurlarsa: Cevabım seve seve ‘Evet' olacaktır.

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Yorumlar

cengiz

dün çanakkale de yanımızda savaşanların torunları bugün de yanımızdalar çok şükür.''iran tarafına geçer türkiyeye karşı savaşırım'' diyen sözde tbmm milletvekili it karşılık türkiye için savaşırım diyen suriyeli kardeşimiz. suriyeliler gitsin diyenler yüzünüz kızarıyor mu,utanıyormusunuz...??? ne işimiz var suriyede diyenler anladınız mı ne işimizin olduğunu.içimizdeki hainler bitmeden bu ülke düzelmez.idam şart bahçeliyi destekliyoruz
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Can

esad i devirin ve sam a girin bakalim önce. Daha halen ne durup duruyorlar.
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