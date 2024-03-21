SMEG Kahve Makinesi A101'de! 21 Mart'ta A101 bayram indirimini kaçırmayın
A101'de 21-28 Mart 2024 güncel ürünler kataloğu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. A101 Aldın Aldın'da bu hafta SMEG, küçük ev aletleri dikkat çekiyor.
21-28 Mart A101'de Ramazan indirimleri devam ediyor. Buna göre A101'de bu hafta en çok dikkat çeken ürün SMEG Kahve makinesi olurken birçok farklı markada küçük ev aletleri satışa sunuluyor. Vatandaşlar bölgelerindeki en yakın A101 marketinin yolunu tutrarken güncel ürün kataloğunuda araştırıyor. A101'de bu hafta SMEG Espresso Kahve Makinesi 16.799 TL, SMEG Hamur Karıştırma Makinesi 21.999 TL, Roborock Robot Süpürge 22.499 TL, Zwilling Tencere Seti 5 Parça 6.999 TL fiyatlarla satışta.
21-25 MART A101 AKTÜEL KATALOĞU
SMEG Espresso Kahve Makinesi 16.799 TL
SMEG Otomatik Espresso Kahve Makinesi 24.999 TL
SMEG Hamur Karıştırma Makinesi 21.999 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO
SMEG Blender 8.499 TL
SMEG Ekmek Kızartma Makinesi 8.999 TL
Roborock Robot Süpürge 22.499 TL
Black+Decker Şarjlı Dikey Süpürge 6.999 TL
Zwilling Tencere Seti 5 Parça 6.999 TL
WMF Düdüklü Tencere 5.999 TL
Fissler Tencere Seti 4 Parça 5.499 TL
WMF Premium Tava 2.699 TL
Korkmaz Turbo Düdüklü Tencere 1.499 TL
Lenovo Ideapad Slim 15.6'' Notebook 12.999 TL
Digitus Dizüstü Bilgisayar Standı 229 TL
THULL 21.5'' FHD LED Monitör 2.199 TL
Samsung Galaxy S23 256 GB 29.599 TL
Omix X400 128 GB 4.799 TL
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 13.999 TL
Xiaomi Mi Watch Akıllı Saat 1.899 TL