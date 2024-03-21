SMEG Kahve Makinesi A101'de! 21 Mart'ta A101 bayram indirimini kaçırmayın

21-28 Mart A101'de Ramazan indirimleri devam ediyor. Buna göre A101'de bu hafta en çok dikkat çeken ürün SMEG Kahve makinesi olurken birçok farklı markada küçük ev aletleri satışa sunuluyor. Vatandaşlar bölgelerindeki en yakın A101 marketinin yolunu tutrarken güncel ürün kataloğunuda araştırıyor. A101'de bu hafta SMEG Espresso Kahve Makinesi 16.799 TL, SMEG Hamur Karıştırma Makinesi 21.999 TL, Roborock Robot Süpürge 22.499 TL, Zwilling Tencere Seti 5 Parça 6.999 TL fiyatlarla satışta.

21-25 MART A101 AKTÜEL KATALOĞU

SMEG Espresso Kahve Makinesi 16.799 TL

SMEG Otomatik Espresso Kahve Makinesi 24.999 TL

SMEG Hamur Karıştırma Makinesi 21.999 TL

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SMEG Blender 8.499 TL

SMEG Ekmek Kızartma Makinesi 8.999 TL

Roborock Robot Süpürge 22.499 TL

Black+Decker Şarjlı Dikey Süpürge 6.999 TL

Zwilling Tencere Seti 5 Parça 6.999 TL

WMF Düdüklü Tencere 5.999 TL

Fissler Tencere Seti 4 Parça 5.499 TL

WMF Premium Tava 2.699 TL

Korkmaz Turbo Düdüklü Tencere 1.499 TL

Lenovo Ideapad Slim 15.6'' Notebook 12.999 TL

Digitus Dizüstü Bilgisayar Standı 229 TL

THULL 21.5'' FHD LED Monitör 2.199 TL

Samsung Galaxy S23 256 GB 29.599 TL

Omix X400 128 GB 4.799 TL

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 13.999 TL

Xiaomi Mi Watch Akıllı Saat 1.899 TL