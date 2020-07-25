  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

SMDK üyesi Türkmen siyasetçi Nabhan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-25 16:28:25 -
SMDK üyesi Türkmen siyasetçi Nabhan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Suriye Türkmen Meclisi (STM) üyesi Muhammed Nabhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yaklaşık bir hafta önce Kovid-19'a yakalanan Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü SMDK ve STM üyesi Nabhan, 22 Temmuz'da yoğun bakıma alındı.

61 yaşındaki Nabhan, Osmaniye ilinde tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde vefat etti.

Humus Türkmenlerinden Albay Nabhan, 2012 yılında rejim ordusundan ayrılarak muhaliflerin safına katılmıştı.

Nabhan'ın ölümü üzerine SMDK ve STM taziye mesajı yayımladı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı