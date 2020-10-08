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Siyaset SMDK Başkanı Nasr el- Hariri: Türkiye artık küresel aktör
Siyaset

SMDK Başkanı Nasr el- Hariri: Türkiye artık küresel aktör

Suriye’de yaşanan son süreci Yeni Akit’e değerlendiren Suriye Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasr el- Hariri, BM'nin yarım milyon insanı katleden Esed rejimine karşı aciz kaldığını belirterek, "Her zaman mazlumun yanında olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye ise artık küresel bir aktör olarak sorunların çözümünde kilit rol üstleniyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 09:55:00 - 2020-10-08 09:57:12
SMDK Başkanı Nasr el- Hariri: Türkiye artık küresel aktör

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Suriye Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasr el- Hariri, Suriye’de yaşanan son süreci Yeni Akit’e değerlendirdi. “Suriye’deki savaşın bedelini diktatör rejimin egemenliğinde yaşamaya mahkum bırakılan Suriye halkı ödüyor” diyen El-Hariri, “BM, 10 yıldır her türlü savaş suçunu işleyen ve yarım milyon insanı katleden Esed rejimine karşı somut bir adım atmaktan aciz kalmıştır. Her zaman mazlumun yanında olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye ise artık küresel bir aktör olarak sorunların çözümünde kilit rol üstleniyor. Suriye’deki tek umudumuz Türkiye’nin varlığı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Ortadoğu’yu yeniden dizayn ediyor”

Suriye Ulusal Koalisyonu Siyasi Kurul Üyesi Dr. Bedir Camus ise “Türkiye her ne kadar sorunların göbeğinde kalmış gibi görünse de bölgede kesinlikle yükselişe geçti. Orta Doğu’nun kartları Türkiye tarafından yeniden düzenliyor. Türkiye Ortadoğu’daki etkinliğinin meyvelerini gelecekte toplayacak” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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