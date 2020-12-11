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Sağlık SMA hastalığı için SGK'dan önemli açıklama!
Sağlık

SMA hastalığı için SGK'dan önemli açıklama!

SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların SGK'nın yurt dışından özel izinle getirilerek, aracısız ve ücretsiz olarak hastalara ulaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:29:00 -
SMA hastalığı için SGK'dan önemli açıklama!

Sosyal Sigortalar Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yüzde 99'unu kapsama alan Genel Sağlık Sigortası ile kaliteli sağlık hizmetlerinin erişilebilir kılındığı vurgulandı. SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların SGK'nın yurt dışından özel izinle getirilerek, aracısız ve ücretsiz olarak hastalara ulaştığı bildirildi.

Sosyal Sigortalar Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının %99’unu kapsama alan Genel Sağlık Sigortası ile kaliteli sağlık hizmetlerini erişilebilir kılmaktadır.

Tüm dünyada SMA hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaç, Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışından getirilebilecek ilaçlar listesinde yer almakta olup; Sosyal Güvenlik Kurumunca yurt dışından özel izinle getirilerek, aracısız ve ücretsiz olarak hastalarımıza ulaştırılmaktadır.

İlaçların yanı sıra bu kapsamdaki her türlü tetkik ve tedaviye erişim de ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

SMA Tedavisinde kullanılan ilaç;
SMA Tip 1 hastaları için 05/07/2017'den
SMA Tip 2-3 hastaları için 01/02/2019'dan itibaren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındadır.

Şu ana kadar bu kapsamda ödenen tutar 2 milyar TL'yi aşmıştır.

Tüm hastalıklar için yeni çıkan ilaç, tetkik ve tedavi yöntemlerinin etkinliği ve yerindeliği, ilgili komisyonlarca takip edilmeye ve gözlemlenmeye devam edilmektedir.
Devletimiz daima tüm vatandaşlarımızın yanındadır.''

 

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