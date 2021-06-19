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Spor Slovakya hükümetinin kararı Beşiktaş'ı vurdu
Spor

Slovakya hükümetinin kararı Beşiktaş'ı vurdu

Slovakya hükümetinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle Beşiktaş'ın ülkede planladığı kamp iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 17:55:00 -
Slovakya hükümetinin kararı Beşiktaş'ı vurdu

Yeni sezon hazırlıklarına 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da başlamayı planlayan Beşiktaş, yurt dışı kampının iptal edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıkları ilk etap kampı, Slovakya hükümetinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

Beşiktaşlı futbolcular yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanlarla başlayacak.

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