Slovakya hükümetinin kararı Beşiktaş'ı vurdu
Slovakya hükümetinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle Beşiktaş'ın ülkede planladığı kamp iptal edildi.
Yeni sezon hazırlıklarına 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da başlamayı planlayan Beşiktaş, yurt dışı kampının iptal edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıkları ilk etap kampı, Slovakya hükümetinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.
Beşiktaşlı futbolcular yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanlarla başlayacak.