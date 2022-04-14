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Dünya Slovakya Bayraktar TB2'ye talip
Dünya

Slovakya Bayraktar TB2'ye talip

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Türkiye’den Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alınması için görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 16:56:00 -
Slovakya Bayraktar TB2'ye talip

Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına bu kez Slovakya talip oldu. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den Bayraktar TB2 satın alınması için görüşmelerin başladığını duyurdu. Bakan Jaroslav Na, "Slovakya ordusuna insansız hava aracı tedariki için çalışmalar devam ediyor. Sayın Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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