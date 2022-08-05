Slovacko-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turunu geçerse kiminle eşleyecek, rakibi kim olacak?

Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünkü galibiyetin ardından vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Mücadeleye ilişkin detaylar haberimizde

Fenerbahçe Slovacko rövanş maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekip şimdi ise rövanş maçı için hazırlıklar yapıyor.Slovacko-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Slovacko-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?

Slovacko Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Çek Cumhuriyeti'nin Uherské Hradiště şehrinde oynanacak.

Slovacko-Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda?

Slovacko Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, turu geçerse kiminle eşleyecek, rakibi kim olacak?

Fenerbahçe turu geçmesi halinde Avusturya'nın Austria Wien takımı ile eşleşecek.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro; "Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Burak Kapacak, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya"