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Ekonomi Alfa Solar enerji halka arz: Alfa Solar'ın halka arz büyüklüğü 538 milyon lira! Alfa Solar halka arz sonuçları
Ekonomi

Alfa Solar enerji halka arz: Alfa Solar'ın halka arz büyüklüğü 538 milyon lira! Alfa Solar halka arz sonuçları

Halka arza hazırlanan Alfa Solar Enerji CEO'su Hüseyin Karabaş, "Halka arzdan elde ettiğimiz gelirle de bize değer katacak yatırım fırsatları fonlayabileceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Alfa Solar'ın halka arzında toplam büyüklük 538,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 14:46:00 - 2022-11-14 15:03:45
Alfa Solar enerji halka arz: Alfa Solar'ın halka arz büyüklüğü 538 milyon lira! Alfa Solar halka arz sonuçları

Alfa Solar halka arz sonuçları

Alfa Solar halka arz sonuçları piyasalarla ilgilenenlerin gündeminde yer aldı. Konuyla ilgili detaylar netlik kazandı. Alfa Solar halka arz işlemleri 9-10-11 Kasım 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) tarihlerinde gerçekleşti.

Alfa Solar'ın 9-10-11 Kasım 2022 tarihlerinde talep toplanan halka arzında toplam büyüklük 538,2 milyon TL olarak kaydedildi. Şirketin halka arzında 1 TL nominal değerli pay için 58,50 TL’den talep toplandı.

Deniz Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre halka arz sonucunda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 6 milyon TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 3,2 milyon TL olmak üzere toplam 9,2 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı.

Açıklamaya göre, bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 18,7 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 142,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 42,7 katı filtrelenmemiş talep geldi.

Şirketin halka arzına 370 binin üzerinde bireysel yatırımcı, yaklaşık 19 bin yüksek başvurulu yatırımcı talepte bulundu. Talebi karşılanan bireysel yatırımcı sayısı 330 bin 263 olurken, 17 bin 785 yüksek başvurulu yatırımcının talebi de halka arzda karşılık buldu.

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