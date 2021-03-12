Slavia Prag ve Rangers puanları paylaştı
Slavia Prag UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Rangers ile 1-1 berabere kaldı.
Çekya ekibi Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırladı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Slavia Prag'ın golü 7. dakikada Stanciu'dan gelirken Rangers'ın golünü 36. dakikada Helander kaydetti.
Steven Gerrard'ın takımı Rangers, İskoçya Premiership’te bitime altı hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
İki takım arasındaki rövanş maçı 18 Mart Perşembe günü oynanacak.