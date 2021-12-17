  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Slaven Bilic'e büyük şok
Spor

Slaven Bilic'e büyük şok

Devre arasında Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Slaven Bilic, Çin Süper Ligi'nde son dakikada yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 09:38:00 -
Slaven Bilic'e büyük şok

3 Ocak 2022’den sonra Fenerbahçe ’nin teknik direktörü olması beklenen Slaven Bilic, Çin Süper Ligi Şampiyonluk Turu’ndaki ikinci maçında Beijing Guoan’la deplasmanda lider Shandong Luneng’a 2-1 yenildi.

İlk karşılaşmasında evinde GZ Evergrande’yi tek golle geçen Bilic’in öğrencileri 73’teZhang’la öne geçti. Ancak Luneng,80’de Son ve90’dada De Morais’in attığı gollerle sahadan2-1’likgalibiyetle ayrıldı. Bilic’in takımı 19 Aralık’ta ise Guangzhou R&F’nin konuğu olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay