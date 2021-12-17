Slaven Bilic'e büyük şok
Devre arasında Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Slaven Bilic, Çin Süper Ligi'nde son dakikada yıkıldı.
3 Ocak 2022’den sonra Fenerbahçe ’nin teknik direktörü olması beklenen Slaven Bilic, Çin Süper Ligi Şampiyonluk Turu’ndaki ikinci maçında Beijing Guoan’la deplasmanda lider Shandong Luneng’a 2-1 yenildi.
İlk karşılaşmasında evinde GZ Evergrande’yi tek golle geçen Bilic’in öğrencileri 73’teZhang’la öne geçti. Ancak Luneng,80’de Son ve90’dada De Morais’in attığı gollerle sahadan2-1’likgalibiyetle ayrıldı. Bilic’in takımı 19 Aralık’ta ise Guangzhou R&F’nin konuğu olacak.