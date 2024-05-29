Skywell ET5 LR Legend’lerde yılın fırsat kampanyası ile vade farksız finansman imkânı!

27 Mayıs itibariyle başlayan ve haziran ayı boyunca geçerli olacak yeni kampanya çalışması ile Ulu Motor, müşterilerine cazip finansman seçenekleri sunuyor. Araç satış bedelinin yarısını peşinat olarak vermeleri durumunda kalan yarısını 6 ay boyunca eşit taksitlerle vade farksız olarak ödeme kolaylığı sağlarken, 1.410.000TL peşinat ödenilmesi durumunda ise kalan bakiyeyi 12 ay boyunca eşit taksitlerle yine vade farksız olarak ödeme imkânı tanıyor.

Son teknolojik donanımlarla tasarlanan ET5 LR Legend

Benzinli ve dizel örneklerine göre %50’ye kadar yakıt tasarrufu sağlayan Skywell’ler, aynı zamanda 36 dakikada %30’dan %80’e hızlı şarj olma özelliğiyle de zamandan tasarruf sağlıyor. Sınıfının en geniş iç hacimli elektrikli araçlarından birisi olan Skywell ET5 Longe Range’e sahip olmak isteyenler, hemen Skywell web sitesi üzerinden ön sipariş vererek cazip finansman imkanından yararlanabiliyor.

Çinli otomobil üreticisi Skywell’in yüzde yüz elektrikli araçlarının distribütörlüğünü üstlenerek 2021 yılından bu yana Türkiye’de kullanıcılarla buluşturan Ulu Motor, Skywell ET5 LR Legend modelinde yaptığı cazip kampanyasıyla müşterilerine arzu ettikleri araca daha karlı sahip olma fırsatı sunuyor.

Skywell ET5 LR Legend modelinde geçerli olan, yılın fırsat kampanyasından yararlanmak için skywell.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.