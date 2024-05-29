  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Skywell ET5 LR Legend’lerde yılın fırsat kampanyası ile vade farksız finansman imkânı!
Otomotiv

Skywell ET5 LR Legend’lerde yılın fırsat kampanyası ile vade farksız finansman imkânı!

Yeniakit Publisher
2024-05-29 18:25:00 -
Skywell ET5 LR Legend’lerde yılın fırsat kampanyası ile vade farksız finansman imkânı!

Elektrikli otomobil üreticisi Skywell’in distribütörlüğünü üstlenen Ulu Motor, Türkiye’de satışa sunulan Skywell ET5 LR Legend modelinde anahtar teslimi fiyatı 1.880.000TL olan çok avantajlı fiyatı ile tüketicilerinin yüzünü güldürüyor.

27 Mayıs itibariyle başlayan ve haziran ayı boyunca geçerli olacak yeni kampanya çalışması ile Ulu Motor, müşterilerine cazip finansman seçenekleri sunuyor. Araç satış bedelinin yarısını peşinat olarak vermeleri durumunda kalan yarısını 6 ay boyunca eşit taksitlerle vade farksız olarak ödeme kolaylığı sağlarken, 1.410.000TL peşinat ödenilmesi durumunda ise kalan bakiyeyi 12 ay boyunca eşit taksitlerle yine vade farksız olarak ödeme imkânı tanıyor.

Son teknolojik donanımlarla tasarlanan ET5 LR Legend 

Benzinli ve dizel örneklerine göre %50’ye kadar yakıt tasarrufu sağlayan Skywell’ler, aynı zamanda 36 dakikada %30’dan %80’e hızlı şarj olma özelliğiyle de zamandan tasarruf sağlıyor. Sınıfının en geniş iç hacimli elektrikli araçlarından birisi olan Skywell ET5 Longe Range’e sahip olmak isteyenler, hemen Skywell web sitesi üzerinden ön sipariş vererek cazip finansman imkanından yararlanabiliyor. 

Çinli otomobil üreticisi Skywell’in yüzde yüz elektrikli araçlarının distribütörlüğünü üstlenerek 2021 yılından bu yana Türkiye’de kullanıcılarla buluşturan Ulu Motor, Skywell ET5 LR Legend modelinde yaptığı cazip kampanyasıyla müşterilerine arzu ettikleri araca daha karlı sahip olma fırsatı sunuyor.

Skywell ET5 LR Legend modelinde geçerli olan, yılın fırsat kampanyasından yararlanmak için skywell.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Nesnelerin ikinci şansı SCOT Türkiye Konferansı’nda konuşuldu! "Bir ürünün olmazsa olmaz faktörü ikinci el değeridir"
Nesnelerin ikinci şansı SCOT Türkiye Konferansı’nda konuşuldu! “Bir ürünün olmazsa olmaz faktörü ikinci el değeridir”

Otomotiv
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nesnelerin ikinci şansı SCOT Türkiye Konferansı’nda konuşuldu! “Bir ürünün olmazsa olmaz faktörü ikinci el değeridir”

Honda ve IBM çok önemli iş birliği için mutabakat imzalandı!
Honda ve IBM çok önemli iş birliği için mutabakat imzalandı!

Otomotiv

Honda ve IBM çok önemli iş birliği için mutabakat imzalandı!

Chery Golf Cup ödülleri sahiplerini buldu!
Chery Golf Cup ödülleri sahiplerini buldu!

Otomotiv

Chery Golf Cup ödülleri sahiplerini buldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23