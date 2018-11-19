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Skrtel ve Neustadter sezon sonu takımdan gidiyor

Fenerbahçe başkanı Koç'un takımı gençleştirmek istemesinden dolayı bu sezon sonunda savunmanın bel kemiği olan iki oyuncunun da gönderileceği öne sürüldü.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:31
Skrtel ve Neustadter sezon sonu takımdan gidiyor

Fenerbahçe Kulübü sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Skrtel ve Neustadter ikilisiyle yollarını ayırmayı planlıyor. Yıllık 4 milyon euro kazanan Slovak stoper, Arap ülkeleri veya Çin'e gitmeye hazırlanırken, Ukraynalı futbolcu Neustadter ise Almanya'ya dönmeyi planlıyor.

Martin Skrtel ile Roman Neustadter son yıllarda Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinin başında geliyor. Savunmanın merkezinde oynayan ikili, saha içi ve dışında çok iyi anlaşmalarının karşılığını performanslarıyla alıyor. Takımın en başanlı ve en kötü olduğu dönemlerde bile hiçbir tepki çekmeyen savunmanın bel kemikleri olan ikilinin sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

N34 yaşındaki Slovak futbolcu artık kariyerinin son kontratını yapacak. Dolayısıyla kendisine en iyi ücret teklif eden kulübe gitmenin planını yapıyor. Mevcut şartlarda Skrtel'in güncel maaşını Sarı-Lacivertli kulübün önermesi mümkün değil. Dolayısıyla deneyimli futbolcunun sezon sonu Arap ülkeleri veya Çin ekiplerinden birine gitmesi söz konusu.

Roman Neustadter ise yeniden Almanya'ya dönmeyi planlıyor. Rus Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden olan 30 yaşındaki futbolcu uzun süre Bundesliga'da forma giymişti. Roman'ın sözleşmesinin bitmesi olası transferini kolaylaştırıyor.

Deneyimli oyuncu Almanya'ya dönmek yerine Fenerbahçe'de kalmak isterse bu kez de ücret skalası ile ilgili sıkıntı ortaya çıkacak. Yönetimin hem yaş hem de ücret skalası, Rus futbolcunun mali açıdan beklentilerini karşılamaktan uzak gözüküyor. Üç sezon önce Schalke'den ayrılan Roman bonservisi elinde olduğu için yüksek bir maaş ile san-lacivertli takıma imza atmıştı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:31
  1. roman neustadter
  2. martin skrtel

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