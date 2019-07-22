Skandalların ismi Canan Kaftancıoğlu çözüm sürecini başlattı

Yerel seçimlerde terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı bir canlı yayında çözüm süreci başlattığını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk Tv'de yayınlanan 'Medya Mahallesi' programında Ayşenur Arslan'ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kaftancıoğlu, çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kürt sorununun kısa sürede çözüleceğini iddia etti

Kaftancıoğlu şunları söyledi:

Demokrasi İttifakı, İstanbul'da da Türkiye'nin bir çok yerinde de hukuk çatısı altında, adalet çatısı altında bir araya gelen ve ortak hak arayışında yanyana durabilen insanların ortaya çıkardığı bir sonuç. Bu yanyana durabilme hali, elbette gelecekte de Kürt sorunu gibi birçok sorunun çözümüne de vesile olacaktır.

'Çözüm Süreci' başladığı dönem Genel Başkanımız iki ana şey söylemişti. Birincisi; “Kürt sorununun çözümü için ben Genel Başkan olarak riski alıyorum ve siyasi hayatıma mal olsa bile her şeyi yapmaya hazırım” demişti. Cumhurbaşkanı çıkıp “Senin bir şeyine ihtiyacımız yok” demişti. İkinci ve daha önemli cümlesi şuydu: Kürt sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı aştında çözülmeli. Bunun anlamı neydi: TBMM halkın iradesinin temsil edildiği yer. Parlamentoda kurulacak heyet, komisyon adına ne dersek diyelim, dışarıda vatandaşlarla, sivil toplum örgütleriyle, 'akil' ya da farklı yapılarla bir araya gelip, orada bir irade konulduğunda rahatlıkla çözülebilecek bir sorundur. Bu seçimlerde ortaya çıkan tablo, Demokrasi İttifakı diye tarif edilen tablo, tam da bunun olabileceğini göstermesi açısından çok kıymelidir. Eğer siz yeni bir anayasayı tesis ederseniz, eğer Kürt sorunu başta olmak üzere sorunları ortaya koyar ve millet iradesiyle bunu çözmek için araçlar yaratırsanız emin olun çok kısa sürede çözülecektir.

Millet İttifakı, sadece Millet İttifakı'yla kalmadı. Onun için Demokrasi İttifakı diyorum. HDP çok net destekledi. Sol kesimden destek aldı. Saadet Partisi bile aslında kadroları itibarıyla destekledi. Bunun parlamentoya yansıması hiç kolay olmaz. Bunu peki tabandan gelerek yükseltmek mümkün mü?

Elbette mümkün. Eğer siz tabanda bir uzlaşı sağladıysanız, insanları adalet şemsiyesi altında bir aray getirdiğinizde bu ister istemez parlamentoya yansıyacaktır. Yerel seçimlerde bu bir araya gelen isimler arasında bir pazarlık söz konusu değildi. Bu birliktelik, bir süre sonra bazı yasal düzenlemelere de, parlamementoya da yansıyacaktır.

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Nihat Genç tepki gösterdi

Yazar Nihat Genç ise Kaftancıoğlu'nun sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi. Genç, şunları söyledi:

Halk TV Ayşenur Arslan programı 12.15, Kaftancıoğlu, çözüm sürecini başlattığını ilan etti, çözümün 'Demokratik İttifak' bileşenlerinin beklentisi olduğunu söyledi, başta İmamoğlu'na oy verenler, CHP, İyi parti, Saadet, Halk TV'ye Sözcü, ODA TV'ye Cumhuriyet’e hayırlı olsun. Çözüm startını vermenin amacının HDP'nin seçim sürecinde verdiği desteğin bir karşılığı olduğu belirten Genç, "Kaftancıoğlu çözüm startı vererek ne mi yapmak istiyor, HDP desteğinin alacaklarını tahsil ediyor.

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