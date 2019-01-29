Skandalları bitmek bilmiyor! Tartışmanın fitili ateşledi Prof. Dr. Celal Şengör'ün skandal açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Katıldığı bir televizyon programında insanları küçümseyen sözleri büyük tepki çeken Şergör'ün bu ifadeleri tartışmalara neden olmuştu. Yine konuşan Şengör, yeni bir skandala imza attı.

Özel bir TV kanalına konuşan Prof. Dr. Celal Şengör daha önce söylediği ve insanları aşağılayan sözlerden geri adım atmadı. Şengör, sözlerinin arkasında olduğunun altını çizdi. Şengör yeni yeni bir tartışmanın da fitilinin ateşleyerek insanların gömülmesine karşı olduğunu söyledi.

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