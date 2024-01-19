Skandala imza atmıştı! Başakşehir’den flaş Eden Karzev kararı

Başakşehir'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası kendisine kulüp bulması istenen Eden Karzev, İsrail'e geri döndü.

Maccabi Tel Aviv, Başakşehir'den 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atan Karzev, "Kariyerime başladığım kulübe geri döndüğüm için çok mutluyum. Maccabi olarak önümüzde oldukça zorlu bir sezon var. Takımın şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarım ve taraftarlarla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Eden Karzev, bu sezon Başakşehir'de 12 maça çıkmıştı.



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NELER YAŞANDI?

Başakşehir Kulübü'nün İsrailli Futbolcusu Eden Karzev Avustralya Siyonist Federasyonu'nun İsrail'in Gazze'deki 100. gün katliamlarını hatırlatan bir paylaşımını Instagram hesabından Story olarak paylaştmıştı.

Gözaltına alınan ve ifadesi alınan Karzev, daha sonra serbest bırakılmıştı.