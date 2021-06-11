Skandala büyük tepki: 'Pislik işler'e Nasreddin Hoca'yı da alet ettiler!

Vatandaşları kumar illetine düşürmek için yapılan rezaletlere bir yenisi daha eklendi. Son olarak kendini bilmez kumarbazlar, Kadı'lık yapan, düşündüren esprileri ve nükteleri ile dünya genelinde saygı gören değerimiz Nasreddin Hoca, kumarbazların hedefi oldu.

Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz bugünkü yazısında, Nasreddin Hoca'nın kumara nasıl alet edilmek istendiğini kaleme aldı. Adnan Öksüz, yazısında, "Son derece şaşkınım; sahiden, bu durumu ülkemizde denetleyecek, kontrol edecek, süzgeçten geçirecek bir mekanizma neden yok!.." sorusunu yöneltti.

Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Daha neler göreceğiz! Daha nelerle karşılaşacağız? Bahsedeceğim fotoğrafı da yeni gördüm… Belki daha öncesinde de benzerleri kullanılmıştır…

Nasrettin Hoca’nın fotoğrafının bir kumar enstrümanı ile yan yana kullanılması tek kelime ve en hafifi ile ayıptır! Hem de çok ayıp!

Nasrettin Hoca’nın, “Ya tutarsa!..” esprisini alıp, haram olan bir eyleme teşvik için kullanmak tam anlamıyla rezilliktir, kepazeliktir!

Fotoğrafı anlatayım size; kumar reklâm spotları ile çepeçevre kuşatılmış bir tanıtım afişi ve kocaman harflerle kumar tanıtım cümlesi… Bu yazının hemen altında Nasrettin Hoca’nın eşeğe ters binmiş temsili fotoğrafı ve balon içinde Hoca’nın elinde bir metin, şu sözünü okuyor: “Ya Tutarsa!” Hoca’nın fotoğrafının hemen altında da şu cümle: “Aradığın heyecan burada.”

Son derece şaşkınım; sahiden, bu durumu ülkemizde denetleyecek, kontrol edecek, süzgeçten geçirecek bir mekanizma neden yok!.."