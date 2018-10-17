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Skandal yolsuzluk! Müzede 4 kişi çalıştırıp 100 kişi gösteren müdür, Osmanlı tahtını evine götürmüş!

Konya’da hakkında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Benli’nin 2011 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olduğu dönemde de sarayda sergilenen 3’üncü Selim’e ait tahtı lojmanına taşıttığı, taht kapıdan sığmayınca da depoya kaldırttığı iddia edilmişti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 22:37
Skandal yolsuzluk! Müzede 4 kişi çalıştırıp 100 kişi gösteren müdür, Osmanlı tahtını evine götürmüş!

Konya Valiliği’ne yapılan ihbarda, İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli’nin bazı usulsüzlükler yaptığı iddia edildi. Vali Yakup Canbolat, iddiaları Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarlarına ileterek, müfettiş görevlendirilmesini talep etti.

3.5 ay önce Konya’ya gelerek soruşturma başlatan müfettişler, Konya ve çevresindeki tarihi ve turistik yerlerde yapılan kazı çalışmalarında bakanlığa 100 kişi çalışıyor gibi gösterilip, 4 kişi çalıştırıldığı; kazı yerlerinde kepçe çalıştırılıyor gibi gösterilip, kepçenin çalıştırılmadığı; Mevlana Müzesi’nde ziyaretçilerin kullanması için verilen galoşların ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, Mevlana Müzesi bahçesinde yer alan Şeb-i Arus Havuzu’na ziyaretçilerin attığı madeni paraların kayıt altına alınmadığı iddialarıyla karşılaştı.

Görevden alındı

Usulsüzlüklerle devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli hakkındaki soruşturmayı tamamlayan müfettişler, raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sundu. Raporun ardından Yusuf Benli, Müzeler Müdürlüğü görevinden alındı. Benli’nin arkeolog olarak görev yapacağı ve yerine de Akşehir Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan’ın atandığı belirtildi.

Topkapı Müzesi müdürüyken tahtı lojmana götürmüş 

İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli’nin 2011 yılında, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olduğu dönemde de sarayda sergilenen 3’üncü Selim’e ait tahtı lojmanına taşıttığı, taht kapıdan sığmayınca da depoya kaldırttığı iddia edilmişti. İddialar üzerine Benli, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından görevden alınmıştı.

Benli’nin Müzeler Müdürlüğü’nde arkeolog olarak görev yapacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 22:37
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