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Dünya Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay
Dünya

Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Yunan gazetesi To Vima'da yer alan bir haberde, geçtiğimiz hafta yapılan AB AB Konseyi toplantısında Yunanistan'ın önerisiyle 'Türkiye'ye silah ambargosu uygulansın' teklifi oylandı. Oylamada, Almanya, İspanya, İtalya, Macaristan ve Malta ret oyu verirken Fransa, Avusturya ve Slovenya ise onay oyu verdi. Diğer ülkeler ise teklifi ciddiye almadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:48:00 -
Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Doğu Akdeniz'de korsan haritalar ile uluslararası arenada hak aramaya kalkan Yunanistan'ın hamleleri devam ediyor. Avrupa Birliği'ne (AB) her istediğini yaptıracağını düşünen ve birliği adeta arka bahçesine çeviren Atina yönetimi ile Güney Kıbrıs, bu kez istediğini alamamışa benziyor.

5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Yunan gazetesi To Vima'nın özel haberine göre; geçtiğimiz hafta düzenlenen AB Konseyi toplantısında Miçotakis yönetimi, "AB, Türkiye'ye silah ambargosu uygulasın" teklifini sundu. Ancak gazetenin aldığı bilgiye göre; Almanya, İspanya, İtalya, Macaristan ve Malta bu teklifi reddetti. Öneriye Fransa, Avusturya ve Slovenya destek verirken, diğer AB ülkelerinin teklifi ciddiye almadığı kaydedildi.

TO VİMA: Mülteci korkusundan dolayı reddettiler

Gazete teklifi reddeden 5 ülkenin, ekonomik nedenler ve Türkiye'nin mültecilere kapıyı açmasından korktuğu için, bu öneriye sıcak bakmadığını iddia etti.

Tüm ülkelerin onayı gerekiyor

AB'nin bir ülkeye ambargo veya yaptırım uygulayabilmesi için, bütün üyelerin onay vermesi gerekiyor.

Kaynak: Haber7

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Yorumlar

Mert

Slovenya'ya ne oluyorsa?
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Can

Kendi kendilerine gelin güvey olmuşlar. En iyisini ciddiye almayanlar yapmış. Sanki onlara mecburuz
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