Skandal: Türk bayrağını hakaret etti, Ayasofya Camii'nde alçakça soyundu!

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Geçtiğimiz aylarda Mısır ve Mescid-i Aksa karşısında çırılçıplak fotoğraf çektirmesi nedeniyle büyük tepki çeken Marisa Papen isimli ahlaksız kadın, Türkiye'ye gelerek Ayasofya Camii içinde ve Türk bayrağı üzerinde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Ayasofya Camii'nde alçakça soyundu

Sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak ruhu ve bedeni üzerinden para kazanan ahlaksız manken, çırılçıplak çektirdiği fotoğrafları utanmadan paylaştı. Ayasofya Camii'nde tesettürlü bir şekilde giren ahlaksız kadın, uygun zamanı kolladı ve eteğini kaldırarak fotoğraf çektirdi.

Türk bayrağına da hakaret etti

Alçak manken, nerede çekildiği belli olmayan bir alanda ise çırılçıplak bir şekilde Türk bayrağının üzerine yatarak milli değerlerimize hakaret etmeye devam etti.

Güvenlik görevlilerine 'rüşvet' itirafı

İslami ve milli değerlere hakaretlerde bulunan ahlaksız manken, güvenlik görevlilerine rüşvet verdiğini de itiraf etti.

Savcıların harekete geçmesi bekleniyor

Kapadokya ve İstanbul Boğazı gibi kamu alanlarında da çırılçıplak soyunduğu ortaya çıkan ahlaksız mankene, dini ve milli değerlerimize alenen hakaret etmesine büyük tepki geldi. Sosyal medyada tepki gösteren vatandaşlar, Türk bayrağı ve Ayasofya Camii'nde Türk milletine alenen nasıl gerçekleştirdiğini ve güvenlik güçlerine ne şekilde rüşvet verdiğini merak ederken bu alçaklığın hesabını sorması için savcıları göreve çağırdı.