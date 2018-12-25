Skandal sözlerin altında ne yatıyor?

yeniakit.com.tr “Sanatçı müsveddeleri” Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in, tetikçi Halk TV’deki provokasyon kokan sözlerinin yankıları devam ediyor. Halkın yüzde 52’sinin oyunu alarak seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Ayaklarından asarlar, mahzenlerde zehirlerler” şeklindeki skandal ifadelerle gündeme gelen Metin Akpınar ve kalıbına bakmadan kendince Erdoğan’a “had bildirmeye” çalışan Müjdat Gezen’e tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bugün, Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumuyla, Akit TV’de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, iki “hokkabaz”ın teröristleri aratmayan sözleri masaya yatırıldı.

Eski sözlerini bugüne uyarladı

Metin Akpınar’ın, geçmişte Taraf gazetesi için verdiği bir röportajda, “Ordunun ricasını kırmadık” şeklindeki sözlerini, Erdoğan hakkındaki ayarsız çıkışına uyarlayan Fatin Dağıstanlı, “Ben bugün yaptığının şu olduğunu düşünüyorum; ‘FETÖ’nün ricasını kırmadık’ Şu ana güncelledim bunu.” dedi.

Dağıstanlı şunları söyledi:

“Metin Akpınar ne demiş; ‘Ordunun ricasını kırmadık.’ Ben, bugün yaptığının şu olduğunu düşünüyorum; ‘FETÖ’nün ricasını kırmadık.’ Şu ana güncelledim bunu, ‘FETÖ’nün ricasını kırmadık ve Cumhurbaşkanına FETÖ’nün yapmak istediğini ilettik.’ Bakın bu kadar net söylüyorum. Yapmak istedikleri bu; Erdoğan’ı öldürmek istiyorlar. Erdoğan’ı ortadan kaldırmak istiyorlar.”

Neden haddini aştığını masaya yatırmalıyız

Akpınar'ın sözlerinin derinlemesine incelenmesi gerektiğini söyleyen Ali İhsan Karahasanoğlu ise, “Metin Akpınar’ın kim olduğu, neler söylediği, o programda neler söyleyip de haddini aştığını net olarak masaya yatırmalıyız ki, vatandaşın bilmesi gerekir. Zaten Metin Akpınar yaptığı hatanın farkında. O asılmaktan falan savunmasında hiç bahsetmiyor. Oradaki suçunu biliyor çünkü. Onun kulağına üflemişler, o cümleyi orada sarf etmiş. Ama şimdi onu açıklayamıyor.” diye konuştu.

Turgut Özal ve Adnan Menderes üzerinden tehdit

Mahzenlerde zehirleme tehdidiyle ilgili Karahasanoğlu, “Zehirlenme biliyorsunuz, Turgut Özal ile ilgili. Bire bir paralel, bağlantılı bir iddia. E sallandırma dediği de Adnan Menderes... Türkiye’de Saddam benzeri bir sistem yok ama onların bakış açısına göre, ‘Efendim sokak hareketleri başlarsa bu işin sonu sallandırmaya veya zehirlenerek öldürülmeye gider.’” tespitinde bulundu.

Savcı, Akpınar'ın sözlerinin üzerinde durmalı

Hukukçu kişiliği de bulunan Karahasanoğlu, “Savcının da üzerine gitmesi gereken konu bu. Bu cümlenin üzerine gitmesi gerekir.” ifadesini kullandı.