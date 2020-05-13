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Gündem

Skandal sözleri sonrası Gazi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti

Video konferans görüşmesi sonrası kamerayı kapatmayı unutup "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırmadan" sözleriyle tepkiye neden olan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:23:00 - 2020-05-13 11:57:44

Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans görüşmesinde yayını açık unutup öğrencileri hakkında "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece ha, çaktırma" demişti. Yayında olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşıran dekanın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Prof. Dr. Orhan Acar, skandal sözlerin ardından istifa etti.

Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar kim?
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar kim?

Biyografi

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar kim?

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Yorumlar

put savar

bence bir suçu yok.islamiyette açık giyinilmez açık saçık giyinmek suç değil bakınca mı suç.
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davut doğrucu

zavallı kişiliği oluşmamış daha .yöneticilik yapacak kapasitede karakterde biri değil.yaptığı konuşmayı sıradan insanlar ancak kahve de yapar.yazık bir de fakülte de bir dekan bu adam. bu zat ahlak fakiri.konuştuğu sözler le kızlara hangi gözlerle baktığı şüpheli.çocuklarımız ı Allah böylelerinden korusun.
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