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Skandal sözler! Yoga hocasını övdü, Müslümanları aşağıladı

Youtube'un hayatımıza bir şekilde dahil ettiği insanlar hem Türk kültürünü hem de Müslümanları yaptıkları yayınlar ve kullandıkları ifadelerle aşağılamaya devam ediyor. Bunlardan biri olan Başak Kablan, yaptığı yayında Müslümanları aşağıladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 23:42:00 - 2020-05-17 23:48:30

Youtube'un hayatımıza bir şekilde dahil ettiği insanlar hem Türk kültürünü hem de Müslümanları yaptıkları yayınlar ve kullandıkları ifadelerle aşağılamaya devam ediyor. Bunlardan biri olan Başak Kablan, yaptığı yayında Türkiye sınırları içinde sanki başka bir ülkede yaşıyormuş gibi Türk milletini ötekileştirdi.

Yogi (Yoga hocası) ile yaptığı yayında ''Sen çok sevimli, ulvi görünüyorsun. Seni alıyorum, Fatih Çarşamba'ya götürüyorum. Oradaki insanlar da şalvar giyiyor takke takıyor. Ama onları görünce bende uyanan his; korku, yolumu değiştirme isteği'' ifadelerini kullandı.

Kendilerine 'barış elçisi, sevgi pıtırcığı, hümanist' isimlerini takanların Müslümanlara karşı tahammülsüz ve kompleksli tavırları ise sosyal medyada tepki topladı.

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Yorumlar

Putsavar

ikinizde putperestsiniz o yüzden kaniniz kaynamistir. sizi bir kuzey koreye göndersekte islam yurdu ülkemiz biraz daha güzellesse keske.
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