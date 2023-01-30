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Gündem Skandal sözler! Almanya'da Müslüman aileye ırkçı saldırı: Hakaret ardından bu kez linç girişimi
Gündem

Skandal sözler! Almanya'da Müslüman aileye ırkçı saldırı: Hakaret ardından bu kez linç girişimi

Almanya'nın Halle şehri yakınlarındaki Merseburg'ta Müslüman aile sokakta 7 kişilik grup tarafından ırkçı saldırıya uğradı. Önce hakaret eden grup ardından fiziksel olarak saldırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 17:01:00 - 2023-01-30 17:31:44
Skandal sözler! Almanya'da Müslüman aileye ırkçı saldırı: Hakaret ardından bu kez linç girişimi

Almanya'da Müslüman aile, ırkçı saldırıya maruz kaldı. Halle kentinin Merseburg beldesinde meydana gelen olayda Halle Futbol Takımı'nın taraftarı olan 7 kişi, 28 Ocak Cumartesi saat 18.25 civarında Müslüman aileye önce nefret içerikli ırkçı hakarette bulundu, daha sonra fiziksel olarak saldırdı.

Rosa-Luxemburg Caddesi'ndeki olayda yaşları 19 ile 33 arasında değişen erkeklerden oluşan saldırgan gruba çevredekilerin müdahale ettiği ve saldırganlardan 4'ünün çevredekiler tarafından göz yaşartıcı gazla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

tgrthaber'in aktardığı haberde: Çevredekilerin müdahalesiyle hafif yaralanan saldırganlardan bazılarının tedavi altına alındığısaldırıya uğrayan ailenin çevredekiler tarafından kurtarıldığı ve herhangi bir tedaviye ihtiyacının olmadığı ifade edildi.

Polisin saldırganların kimliklerini belirlediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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