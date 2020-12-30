  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Skandal sonrası derin sessizlik! DEVA Parti'li 'Yahudi locasının kadın avukatı' kayıplara karıştı
Siyaset

Skandal sonrası derin sessizlik! DEVA Parti'li 'Yahudi locasının kadın avukatı' kayıplara karıştı

Gazeteci Fazıl Duygun'un deşifre ettiği İsrail vatandaşı DEVA Partisi Hatay il teşkilatı üyesi Av. Shayma Chanak kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:03:00 - 2020-12-30 15:09:24
Skandal sonrası derin sessizlik! DEVA Parti'li 'Yahudi locasının kadın avukatı' kayıplara karıştı

Gazeteci Fazıl Duygun, mason locasının avukatı İsrail vatandaşı Shayma Chanak adlı kadının DEVA Partisi Hatay il teşkilatında görevli olduğunu deşifre etti.

'Mason locasının avukatı' iddiası

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gazeteci Duygun, "Deva Partisi, Hatay il teşkilatında görevli Avukat Sheyma hanım, kendisi Siyonizmi çok derinden benimsemiş ve aynı zamanda Mason locasının da avukatıdır. Kamuoyunun bilgisine." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kayıtlı hattını iptal etti

Fazıl Duygun'un hakkındaki paylaşımından sonra kayıplara karışan DEVA Partili Av. Chanak'ın tüm sosyal medya hesapları ile Türkiye'de kayıtlı cep telefonu hattını iptal ettirdiği ortaya çıktı.

Derin sessizlik!

DEVA Partili olmakla birlikte mason locasının avukatlığını yaptığı da iddia edilen Av. Chanak sırra kadem basarken, DEVA Partisi Hatay yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti
Siyaset

İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı en kötü 3 şeyi anlattı. İmamoğlu, hatalarının ol..
Rusya harekete geçti! Facebook, Twitter ve YouTube...
Teknoloji

Rusya harekete geçti! Facebook, Twitter ve YouTube...

Rusya'daki Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarının haksız yere kapatılmasının ardından harekete geçen hükümet, platformları ülkeden tamame..
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aylin Sözer ve Selda Taş mesajı eleştirildi
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aylin Sözer ve Selda Taş mesajı eleştirildi

Partisinin içindeki taciz ve tecavüzlere sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Maltepe'deki evinde vahşice katledilen öğret..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay