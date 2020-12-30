Skandal sonrası derin sessizlik! DEVA Parti'li 'Yahudi locasının kadın avukatı' kayıplara karıştı
Gazeteci Fazıl Duygun'un deşifre ettiği İsrail vatandaşı DEVA Partisi Hatay il teşkilatı üyesi Av. Shayma Chanak kayıplara karıştı.
Gazeteci Fazıl Duygun, mason locasının avukatı İsrail vatandaşı Shayma Chanak adlı kadının DEVA Partisi Hatay il teşkilatında görevli olduğunu deşifre etti.
'Mason locasının avukatı' iddiası
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gazeteci Duygun, "Deva Partisi, Hatay il teşkilatında görevli Avukat Sheyma hanım, kendisi Siyonizmi çok derinden benimsemiş ve aynı zamanda Mason locasının da avukatıdır. Kamuoyunun bilgisine." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de kayıtlı hattını iptal etti
Fazıl Duygun'un hakkındaki paylaşımından sonra kayıplara karışan DEVA Partili Av. Chanak'ın tüm sosyal medya hesapları ile Türkiye'de kayıtlı cep telefonu hattını iptal ettirdiği ortaya çıktı.
Derin sessizlik!
DEVA Partili olmakla birlikte mason locasının avukatlığını yaptığı da iddia edilen Av. Chanak sırra kadem basarken, DEVA Partisi Hatay yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.