Skandal 'semazen' etkinliğine tepkiler sürüyor! Söyler misin Yüksel bey, o pantolon ne zaman çıkartılacak?

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahneye pantolon giymiş bir kadının çıkarak, erkeklerin önünde semazen yapması tepkileri de beraberinde getirmişti. Etkinliği organize eden ADÜ İletişim Fakültesi Dekanı Yüksel Yalova, yaşanan süreci ODA TV'ye anlattı.

Hedef şaşırtmaya çalıştı: Cinsiyet ayrımcılığı

Semazenin ruhuna aykırı hareket ettiğine değinmeyen Yalova, etkinlikte pantolon giymiş bir kadının erkeklerin önünde semazen yapmasını eleştirenlerini hedef aldı. Yalova, tartışmanın boyutunu değiştirmeye çalışarak, "Yunus Emre meselesi bir takım çevrelerde rahatsızlık yaratmış. Yunus Emre bir dönüm noktasıdır. Zaten Türkiye'de doğru anlatılsaydı bunlar olmazdı. Bir de kadından semazen olmaz diyorlar. Bu kadın düşmanlığıdır. Cinsiyet ayrımcılığıdır." dedi.

Mevlana'nın torunu: Mevlevi semasıyla hiçbir ilgisi yok

DAÜ'de düzenlenen etkinliğe tepki gösterenlerden birisi de Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru olmuştu. Bayru, bir kadının sahnede semazen yapmasını şöyle eleştirmişti:

Bu kadının yaptığı Mevlevi semasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Afrika’da da ateş etrafında dönüyorlar. Kızılderililer de totemin etrafında dönüyor. Bu kadın sema etmiyor. Zaten bildiğiniz gibi örf ve adetlerde de sema erkek yatırma okulunun bir zikir şekli olarak değerlendirebiliriz. Çünkü erkek yatırma okulları olmuşlar ve kızların olmamasının tek nedeni; ne Müslüman adeti, ne Türk Adeti ne Mevlevi adeti bu olduğu gibi Mevlevi hanelerde kadınların olmaması. O yüzden erkek yatılı okul olmuş.

Kadınlar sema etmişler ama semahanelerin kadınlar mahzeninde kendi aralarında ima etmişler. Ama meydanı şerifte erkekler olmuş. Söylediğim gibi sebebi erkek yatılı okulunun ritüeli bir zikir şeklidir. Biliyorsunuz semazen semaya çıkarken abdestlidir, vakit namazını kılmıştır ondan sonra Allah lafzını zikrederek sema eder. Bu kadının yaptığı Mevlevi semasıyla hiçbir ilgisi yoktur. En büyük hata orada reklam da semazen isminin yazılmış olması çok büyük bir yanlıştır.