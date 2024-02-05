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Aktüel Skandal paylaşım! Ölüm tehdidi: Nemanja Bjelica, Fenerbahçe NBA şampiyonu! Duyan şokta
Aktüel

Skandal paylaşım! Ölüm tehdidi: Nemanja Bjelica, Fenerbahçe NBA şampiyonu! Duyan şokta

Yeniakit Publisher
2024-02-05 21:57:00 - 2024-02-05 22:27:08
Skandal paylaşım! Ölüm tehdidi: Nemanja Bjelica, Fenerbahçe NBA şampiyonu! Duyan şokta

Kızılyıldız’ın eski futbolcusu Nikola Petkovic bu konuyu öne çıkardı. Kötü haberi maalesef verdi. Bu gelişme: Nemanja Bjelica’yı makasla öldürmekle tehdit etti. Polisler resmen harekete geçti.

Basketbol kariyerine ülkesinde Kızılyıldız’da devam eden Nemanja Bjelica flaş bir olay yaşadı. Sırp oyuncu çocuklarının önünde öldürülmekle tehdit edildi.

Sırp basınında yer alan haberlere göre; Kızılyıldız’ın eski futbolcusu Nikola Petkovic, Nemanja Bjelica’yı makasla öldürmekle tehdit etti. Olay Belgrad’da bir oyun parkında ve çocukların önünde gerçekleşti.

Nemanja Bjelica çocuklarıyla birlikte Belgrad’da bir oyun alanındayken Petkovic, Sırp oyuncunun yanına gitti. Petkovic, Bjelica’ya tehdit ve hakaretlerde bulundu. İddialara göre Petkovic elindeki makasla Bjelica’yı otoparka gelmesi için çağırdı ve öldürmekle tehdit etti.

Birçok görgü tanığı olayı doğrularken Nemanja Bjelica’nın durumunun iyi olduğu da ifade edildi.

Crvena Zvezda‘nın futbol takımı ve Eintracht Frankfurt gibi diğer Avrupa kulüplerinde forma giyen Nikola Petkovic olayın ardından tutuklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Golden State Warriors‘la 2022 NBA şampiyonluğunu kazanan Nemanja Bjelica, geçen sezon Avrupa’ya Fenerbahçe Beko ile dönmüştü. Bjelica sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamazken bu sezon başında Kızılyıldız’ın yolunu tutmuştu.

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