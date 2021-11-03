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Dünya Skandal paylaşım! İsrail Türkiye'den özür dilemek zorunda kaldı
Dünya

Skandal paylaşım! İsrail Türkiye'den özür dilemek zorunda kaldı

İsrail Büyükelçiliği hesabından yapılan skandal paylaşım sonrası İsrail Büyükelçiliği, hesabın siber saldırıya uğradığını açıkladı ve özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 10:44:00 -
Skandal paylaşım! İsrail Türkiye'den özür dilemek zorunda kaldı

İsrail Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme ile ilgili “Büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır” denildi.

İsrail Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme ile ilgili “Dışişleri F-35'ler yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor" paylaşımında bulunmuştu. Söz konusu paylaşım bir süre sonra silinirken, İsrail Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili resmi bir duyuruda bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında Büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır.

Bu paylaşımların tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz."

İsrail Büyükelçiliği, israelinturkey adıyla Zaytung'da yer alan "F-35 Pazarlığında Sona Gelindi: Dışişleri Bakanlığı Uçakların Yerine 1.4 Milyar USD Değerinde iPhone 13 Pro ve AirPods İçin Bastırıyor..." yazısını sosyal medya hesabında paylaştı.

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