Skandal! Öyle bir bir saldırı yaşandı ki: Halil Umut Meler hakemliği kesin bırakacak mı? Gerçek ne? Eski hakemin sözlerinde gizli

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren olaylı MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında skandal bir saldırı yaşandı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekiler hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Olayın ardından hastanede gözetim altında tutulan Meler'in hakemliğe devam edip etmeyeceğini eski hakem Ali Palabıyık, TGRT Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında açıkladı.

Palabıyık’ın açıklaması şu şekilde:

Hakemliği bırakacağını düşünmüyorum. Kendisiyle de böyle bir konuşmam geçmedi. Böyle bir durumda da bırakmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Ülkemizde hakem kıtlığı var zaten, hakemimiz yok

Çok az bir değerimiz var şu anda o değerlerin korunması gerekiyor. Hakemlerin el üstünde tutulması gerekiyor, onlara sahip çıkılması gerekiyor. Günden güne azalan bir hakem sayımız var onların bu güven ortamına bu sağlıklı ortama ihtiyaçları var.

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Bu ortamı sağlamak Futbol Federasyonu'na, Merkez Kuruluna, Kulüpler Birliği'ne sporun tüm paydaşlarına düşüyor yazılı ve görsel basındaki herkesi düşüyor.