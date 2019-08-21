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Skandal örnek! İYİ Parti’den kayyım açıklaması

HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasından rahatsız olan İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, açıklamalarda bulundu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:45
Skandal örnek! İYİ Parti’den kayyım açıklaması

İP sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından HDP’li Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin iktidara yüklenerek yaptığı açıklamada, "Eğer bazı Belediye Başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son beş ay içerisinde gerçekleşmiş ise; bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir" diye konuştu.

"İzah etmek mesuliyeti bizzat iktidarındır"

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, ‘İyi hal kağıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız malum adayların kazananlarına mazbata verip dört ay sonra görevden uzaklaştırma iradenizi milletimize izah etmek mesuliyeti bizzat iktidarındır.

Öcalan'ın kardeşi

Bu çerçevede 23 Haziran Seçimlerinde terörist başı Öcalan ve kardeşinin bizzat Cumhur İttifakının bir parçası olarak kullanma teşebbüsü bugün yaptığınız işi anlamsızlaştırmaktadır. Öcalan kardeşleri son seçimde meşru bir aktör olarak kullanma teşebbüsü, 1984’ten beri PKK ile yürütülen terör mücadelesinde bizzat yöneticiler tarafından oluşturulan en büyük zafiyet ve kırılmadır.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:45
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  5. Van
  6. Diyarbakır
  7. Mardin
  8. Yavuz Ağıralioğlu

YORUM YAZ

  • SüleymanSüleyman24 dk önce
    İyi partililere sormak lazımEğer söylediklerinizde haklı olduğunuza kendiniz inanıyorsanız Neden ilk gün bu açıklamayı yapmadınızda. Bu güne kadar bekledinizYoksa bir yerlerden talimat gelmesinimi beklediniz
  • meşemeşe24 dk önce
    aslındaCHP libelediyebaşkanlarıda görevdenalınmalıdırvebir daha kamu da görevalmalarıdayasaklanmalıdır,ve CHPgenel başkanının milletvekiligindenalınmalıdırve bir daha kamu görevialmalarıda ömür boyu yasaklanmalıdır,, sebebiise secim meydanlarındakimse AŞINDANİŞİNDENOLMAYACAKHİÇ KİMSEİŞDEN ÇIKARILMAYACAK SİZENAMUS SÖZÜ VERİYORUM DEDİHALKI KANDIRDI, OYLARINIALDIİLK İÇRAATLARI İŞDENÇIKARMALAR OLDU VE HALA DEVAM EDİYORU,

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