Skandal olay! İki ülke arasındaki görüşmeye yapay zeka girdi

Almanya'nın Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşme ilk dakikalarına kadar planlandığı şekilde devam etti.

Kiev Belediye Başkanı, Ukraynalı mültecilerin kabulüne ve finansmanına ilişkin sorular sordu. Fakat konuşmasının ilerleyen safhasındaki talepleri şaşkınlığa neden oldu, görüşme sonlandırıldı.

Çünkü görüşme yapılan kişi gerçek Kiev Belediye Başkanı değil, onun görünümünde olan bir yapay zekaydı. Görüntüdeki kişinin gerçek Belediye Başkanı olmadığı, Klitschko tarafından yapılan açıklamayla da teyit edildi.

Rusya'nın mı parmağı var?

Berlin Belediye Başkanı'nın bir yapay zeka kurbanı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada ve Alman basınında olayda, Rus gizli servisinin parmağı olabileceği yorumları yapıldı.