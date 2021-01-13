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Siyaset Skandal olay gündeme bomba gibi düşmüştü! Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl’den CHP’li Belediyeye suç duyurusu
Siyaset

Skandal olay gündeme bomba gibi düşmüştü! Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl’den CHP’li Belediyeye suç duyurusu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yılbaşı hediye paketinde alkollü içecek yer almasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 19:29:00 -
Skandal olay gündeme bomba gibi düşmüştü! Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl’den CHP’li Belediyeye suç duyurusu

Tecavüz haberleriyle gündemden düşmeyen CHP’nin skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bir yılbaşı hediye paketinde alkollü içecek bulundurduğu gündeme bomba gibi düşmüştü.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce kent protokolü, belediye  başkanları ve meclis üyelerine gönderilen yılbaşı hediye paketinde alkollü içecek yer almasıyla ilgili belediye başkanlığı çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yılbaşında kişilere alkol ihtiva eden hediye paketlerini göndermesinin birkaç bakımdan irdelenmesi gereken bir husus olduğunu belirterek, "Birincisi, kanunen suçtur. Çünkü mevcut 4250 sayılı yasada, herhangi bir alkol ürününün hediye, promosyon, eşantiyon veya bedelsiz verilmesini veya satılmasını yasaklıyor. Hele çocuklara satılmasını zaten onun hapis cezası gerektiren bir suç olduğu tanımlanıyor. Dolayısıyla burada açık ve net bir şekilde suç işlenmiştir" dedi.

Erdöl, "alkolün pek çok hastalığa yol açtığı gibi aile içi şiddet, kadına şiddet, hırsızlık, gasp, çocuk istismarı gibi pek çok suçun da ana tetikleyicisi konumunda olduğunu, alkolü özendirmenin bu suçlara teşvik etmek anlamına geldiğini" savundu.

İlgili kanun

"Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değiliklik Yapılması Hakkında Kanun"da yer alan 6487 No'lu yasada, "Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar" ifadesi yer alıyor.

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